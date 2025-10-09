Vérlázító: halálos betegnek tettette magát, erre szórta el a pénzt a családanya

Egy családanya, aki halálos rákbetegséget színlelt, hogy átverje a barátját és pénzt szerezzen a mellnagyobbító műtétre, most arra kényszerül, hogy 30 ezer fontot ( nagyjából 13,5 millió forintot) fizessen vissza, miután fény derült a hazugságára.

A rákot színlelő nő, bár elkerülte a börtönbüntetést, most mindent vissza kell fizetnie. (Képünk illusztráció) Fotó: Assist m4x1ight happiness / Shutterstock

Végső stádiumú rákot színlelt a nő párja előtt, és még a gyermekét is a belekeverte a hazugságba

A 35 éves Laura McPherson Derbyből azt állította a párjának, Jon Leonardnak, hogy méhnyak-, petefészek-, vastagbél-, bél- és mellrákban szenved. A nő odáig ment, hogy a kislányával is elhitette, halálos betegséggel küzd.

A hazugság részeként Laura kitalált történeteket szőtt, és képeket küldött, amelyekkel azt a látszatot keltette, hogy különböző kórházakban és szakorvosi viziteken kezeléseken vesz részt. Azt is állította, hogy Ausztriában, egy magánklinikán kezelik, méheltávolításon esett át, és kemoterápiát kap a kórházban.

Jon egy vezető brit rákspecialistát is felkeresett, hogy időpontot foglaljon a számára, de Laura ragaszkodott hozzá, hogy inkább az állami kezelése keretében folytatja a kezelést.

Külföldi utazások, fogyókúrás kezelések és plasztikai műtétek

Miközben a partnere és a kislánya aggódott érte, és küzdött a fájdalommal, valamint félelemmel, Laura valójában mellnagyobbító műtétre, holisztikus és fogyókúrás kezelésekre költötte a férfi pénzét a külföldi útjai során.

A nő összesen 25 ezer fontot (11,3 millió forintot) csalt ki a párjából, aki egyébként a saját vállalkozásán, az Ultra Eventsen keresztül már közel 40 millió fontot (18 milliárd forintot) gyűjtött rákos jótékonysági célokra. Jon még egy 30 ezer fontos (13,5 millió forint) Rolex órával is megajándékozta Laurát, amikor a nő azt állította, hogy kigyógyult az egyik rákbetegségéből.

A bírósági döntés alapján mindent vissza kell fizetnie a nőnek

A Derby-i Koronabíróság október 6-i tárgyalásán elrendelték, hogy Laura 30 714 fontot (13,8 millió forintot) fizessen vissza január 5-ig. A bíróságon elhangzott, hogy a pénzt egy óra eladásából fedezik, de nem erősítették meg, hogy ez az említett ajándék-e.