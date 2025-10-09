Vérlázító: halálos betegnek tettette magát, erre szórta el a pénzt a családanya

Egy családanya, aki halálos rákbetegséget színlelt, hogy átverje a barátját és pénzt szerezzen a mellnagyobbító műtétre, most arra kényszerül, hogy 30 ezer fontot ( nagyjából 13,5 millió forintot) fizessen vissza, miután fény derült a hazugságára.
A 35 éves Laura McPherson Derbyből azt állította a párjának, Jon Leonardnak, hogy méhnyak-, petefészek-, vastagbél-, bél- és mellrákban szenved. A nő odáig ment, hogy a kislányával is elhitette, halálos betegséggel küzd.
A hazugság részeként Laura kitalált történeteket szőtt, és képeket küldött, amelyekkel azt a látszatot keltette, hogy különböző kórházakban és szakorvosi viziteken kezeléseken vesz részt. Azt is állította, hogy Ausztriában, egy magánklinikán kezelik, méheltávolításon esett át, és kemoterápiát kap a kórházban.
Jon egy vezető brit rákspecialistát is felkeresett, hogy időpontot foglaljon a számára, de Laura ragaszkodott hozzá, hogy inkább az állami kezelése keretében folytatja a kezelést.
Miközben a partnere és a kislánya aggódott érte, és küzdött a fájdalommal, valamint félelemmel, Laura valójában mellnagyobbító műtétre, holisztikus és fogyókúrás kezelésekre költötte a férfi pénzét a külföldi útjai során.
A nő összesen 25 ezer fontot (11,3 millió forintot) csalt ki a párjából, aki egyébként a saját vállalkozásán, az Ultra Eventsen keresztül már közel 40 millió fontot (18 milliárd forintot) gyűjtött rákos jótékonysági célokra. Jon még egy 30 ezer fontos (13,5 millió forint) Rolex órával is megajándékozta Laurát, amikor a nő azt állította, hogy kigyógyult az egyik rákbetegségéből.
A Derby-i Koronabíróság október 6-i tárgyalásán elrendelték, hogy Laura 30 714 fontot (13,8 millió forintot) fizessen vissza január 5-ig. A bíróságon elhangzott, hogy a pénzt egy óra eladásából fedezik, de nem erősítették meg, hogy ez az említett ajándék-e.
A döntés azután született, hogy Laurát nem küldték börtönbe, hanem kétéves közösségi munkára ítélték még korábban.
Végre vége. Ma lezárult 8 és fél évnyi szenvedés. Soha nem volt rákos, és most kiderült, hogy már középiskolás kora óta kitalálja ezeket a betegségeket, jóval azelőtt, hogy megismertem volna. Lelepleződött, mennyire szörnyű, hazug és manipulatív ember
- nyilatkozta a döntés után Jon.
A bíró, Jonathan Straw, korábban súlyos vádakkal sújtotta Laurát.
Laura McPherson, ön gonosz és számító hazudozó, aki öt éven át tartó megtévesztésbe kezdett. Nehéz elképzelni, hogyan lehet valaki ennyire hideg és kegyetlen azokkal szemben, akik szeretik. Ez egy előre kitervelt bűncselekmény volt, amely komoly érzelmi és anyagi kárt okozott Leonardnak.
Az ügyész, Siward James-Moore elmondta, hogy Laura 2017. március 1. és 2022. január 31. között csalta ki a pénzt.
Hazudott a diagnózisról, azt mondta, méhnyakrák miatt kap kemoterápiát a Royal Derby Kórházban. Később azt állította, hogy vastagbél- és mellrákja is van, és Ausztriába, a Mayr Klinikára utazik kezelésre. Jon pénzt adott neki, ő pedig elhitette, hogy halálos beteg. Amikor Jon talált számára egy neves orvost, Laura közölte, inkább az állami kezelést választja.
- mesélte az ügyész.
A hazugságokra akkor derült fény, amikor a férfi üzeneteket talált az ausztriai klinikáról, amelyekben az állt, hogy valójában a nő fogyókúrás kezelésen esik át. A végső áttörés 2021 szilveszterekor történt, amikor Jon kezelésre vitte a párját, de nem engedték be, majd a nő SMS-ben hazudozott a történtekről - írta meg a Mirror.
