Gyorsulási versenyzők bosszantják a helyieket Gödön

Nem egy és nem két helyen jelentenek problémát az egymással versengő és gyorsulgató sofőrök. Legutóbb Érden vált kritikussá a helyzet: ott éjszakánként sokszor aludni sem tudnak a motorbőgéstől, mi több, már nappal is megjelentek a gázt tövig nyomó sofőrök. A zsaruk azonban közbeléptek: a közelmúltban a város több pontján is razziát tartottak, aminek a végén nem egy gyorsulási versenyzőt kapcsoltak le. De nemcsak Érden, hanem Gödön is problémát jelentenek az egymással versengő autósok.
A probléma viszont korántsem újkeletű: a gödiek már nyáron is azért háborogtak, mert az önjelölt versenyzők akkor is a helyi gyár közelében csikorgatták a gumikat. Egy helyi férfi akkor hangot is adott felháborodásának: mint mondta ugyanis, a gyorsulás egyáltalán nem ér véget a gyár környékén, hanem sokszor egészen az autópályáig tart.
Gondolom, azért mennek arra, mert az a rész nem olyan forgalmas, jó része nem lakott terület. De akkor sem örülünk neki, úgy sem, ha éjszaka csinálják. Mert mi van, ha itt is elütnek valakit?
- tette fel akkor a kérdést a Metropolnak egy régóta Gödön élő házaspár férfi tagja. Aggodalmuk nem véletlen: attól tartottak, hogy az önjelölt versenyzők száguldozása egyszer olyan tragédiába torkollik, mint amilyen az Árpád hídon történt 2023 nyarán.
Ismeretes, akkor egy AMG Mercedes és két BMW párharca fajult el úgy a hídon, hogy egy fiatal kerékpáros életébe került végül.
Egy ideig azonban úgy tűnt, a probléma megoldódott: a helyiek zúgolódására ugyanis a rendőrök is felfigyeltek, akik a nyári idény végén kiemelt figyelmet fordítottak a potenciális versenyhelyszínekre. Sajnos azonban, úgy tűnik, hogy a gyorsulók most erre is fittyet hánynak, többen ugyanis jelezték: ismét bőgnek a motorok a gyár melletti "pályán". A helyiek szerint nem véletlenül ilyen népszerű a szakasz: a gyár területe ugyanis hatalmas kiterjedésű, az út pedig viszonylag egyenes, végül pedig egyenesen az M2-es autóútba fut bele, míg egy másik szakaszon az E77-es útra lehet feltérni.
Talán ha bekameráznák a környéket vagy trafikat szerelnének fel, annak lenne elrettentő hatása. Mert úgy tűnik, az ilyen emberekre semmi nem hat már
- mondták a helyiek.
