Gyorsulási versenyzők bosszantják a helyieket Gödön

Nem egy és nem két helyen jelentenek problémát az egymással versengő és gyorsulgató sofőrök. Legutóbb Érden vált kritikussá a helyzet: ott éjszakánként sokszor aludni sem tudnak a motorbőgéstől, mi több, már nappal is megjelentek a gázt tövig nyomó sofőrök. A zsaruk azonban közbeléptek: a közelmúltban a város több pontján is razziát tartottak, aminek a végén nem egy gyorsulási versenyzőt kapcsoltak le. De nemcsak Érden, hanem Gödön is problémát jelentenek az egymással versengő autósok.

A gyorsulási versenyzők már nyáron is gondot jelentettek a környéken Fotó: Pexels (illusztráció)

Már a rendőrök is figyelik a gyorsulási versenyzők kedvelt helyszíneit

A probléma viszont korántsem újkeletű: a gödiek már nyáron is azért háborogtak, mert az önjelölt versenyzők akkor is a helyi gyár közelében csikorgatták a gumikat. Egy helyi férfi akkor hangot is adott felháborodásának: mint mondta ugyanis, a gyorsulás egyáltalán nem ér véget a gyár környékén, hanem sokszor egészen az autópályáig tart.

Gondolom, azért mennek arra, mert az a rész nem olyan forgalmas, jó része nem lakott terület. De akkor sem örülünk neki, úgy sem, ha éjszaka csinálják. Mert mi van, ha itt is elütnek valakit?



- tette fel akkor a kérdést a Metropolnak egy régóta Gödön élő házaspár férfi tagja. Aggodalmuk nem véletlen: attól tartottak, hogy az önjelölt versenyzők száguldozása egyszer olyan tragédiába torkollik, mint amilyen az Árpád hídon történt 2023 nyarán.

Fotó: Bors

Ismeretes, akkor egy AMG Mercedes és két BMW párharca fajult el úgy a hídon, hogy egy fiatal kerékpáros életébe került végül.

Egy ideig azonban úgy tűnt, a probléma megoldódott: a helyiek zúgolódására ugyanis a rendőrök is felfigyeltek, akik a nyári idény végén kiemelt figyelmet fordítottak a potenciális versenyhelyszínekre. Sajnos azonban, úgy tűnik, hogy a gyorsulók most erre is fittyet hánynak, többen ugyanis jelezték: ismét bőgnek a motorok a gyár melletti "pályán". A helyiek szerint nem véletlenül ilyen népszerű a szakasz: a gyár területe ugyanis hatalmas kiterjedésű, az út pedig viszonylag egyenes, végül pedig egyenesen az M2-es autóútba fut bele, míg egy másik szakaszon az E77-es útra lehet feltérni.

Talán ha bekameráznák a környéket vagy trafikat szerelnének fel, annak lenne elrettentő hatása. Mert úgy tűnik, az ilyen emberekre semmi nem hat már

- mondták a helyiek.