Fürdés közben telefonozott: férje karjaiban hunyt el az édesanya

Holtan találta férje a háromgyermekes anyukát a kádban, miután fürdés közben telefonozott. Joe O'Gorman most azt követeli, hogy az elektronikai eszközökkel járó figyelmeztetéseket írják át.

Fürdés közben telefonozott az anya, ez okozta a bajt / Fotó: Unsplash

A dublini férfi éppen legidősebb lányát vitte első diszkózós élményére, majd amikor egyedül hazafelé tartott 8 óra körül, feleségével beszélgetett a kocsiban. A 46 éves Ann-Marie O'Gorman éppen a fürdőkádban ült telefonjával.

Mikor Joe hazaért, Ann-Marie eszméletlenül feküdt a kádban, mellkasán és kezein piros foltokkal, és mellette csak a telefon volt töltőre dugva. Joe ezt kirántotta, ekkor érezte, hogy minimálisan megrázta. Míg idősebbik lányuk a mentőket hívta, addig az apuka megpróbálta feleségét újraéleszteni, de sajnos nem járt sikerrel, Ann-Marie életét vesztette.

Fürdés közben telefonozott az anyuka

Bár Ann-Marie-nak Von Willebrand (egy vérrögöket képző betegség) és Graves (pajzsmirigy-betegség) szindrómája is volt, férje tudta, nem ezek következményeként vesztette életét, ugyanis felesége egészséges életet élt.

Joe azonnal tudta, hogy a telefon miatt történt a tragédia, bár a töltő nem ért a vízbe, maga a telefont is alig érte folyadék. Kiharcolta a boncolást, a patológus, Heidi Okkers pedig egyértelműen kijelentette: tényleg áramütés miatt halt meg az anyuka.

Ann-Marie-nak nem volt alkohol és drog a szervezetében, jelek nem utaltak fojtogatásra vagy betegségre, és Joe kihallgatása is rendben ment. Bár a töltő csak annyira volt hosszú, hogy a nő pont elérje a telefont, a tragédia mégis lecsapott.

Mum dies after being electrocuted while holding charging phone in bath https://t.co/OffJdB0rK5 — K.B. (@KB97783357) October 1, 2025

Joe elmondta, bár a nagy márkák azt mondják, hogy a telefonjaik vízállóak, semmit nem írnak arról, milyen veszélyek állnak fenn töltés közben - írja a Mirror.

Mindig csak arról hallok, milyen kiválóan működnek ezek a telefonok méterekkel a víz alatt is. Pontosan ezért hiszik azt az emberek, nincs baj, ha víz közelében használják őket. Hagyjátok a komódotokon, mindegy, hogy tölt-e vagy nem, ne vigyétek víz közelébe.

- mondta az összetört férj.