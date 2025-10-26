Páratlan magyar festmények kerültek elő, 20 millióért lehet licitálni a két képre

Az Elektronikus Értékesítési Rendszer (EÉR) egy online platform, amelyet a Magyar Bírósági Végrehajtó Kamara és az adóhatóság működtet, és célja a nyilvános értékesítések lebonyolítása. A felület olyan mint egy valódi bolhapiac, van itt minden a lakóházaktól kezdve az ózongenerátorokon és autókon át a vakológépig. Nemrég egy hajóra is lehetett licitálni, sőt egy kiszuperált mozdonyra is rábukkantunk, ám utóbbi a kutyának sem kellett. Most viszont két igazi kincsre figyeltünk fel. A festmények gazdára várnak.

A festmények egyike ez a Laborfalvi Róza portré Fotó: Wikipédia

Két olyan XIX. századi magyar festő alkotására, melyek a Dunaferr felszámolása során kerültek elő. Az egyik Benczúr Gyula: Mátyás megválasztása a Duna jegén című olajfestménye, aminek az induló ára 12 millió forint, illetve Barabás Miklós: Laborfalvi Róza portréja, ami 8 millióért indul. A két képre együttesen lehet licitálni, 20 millió forintért. A licitre a jelentkezési határidő október 30-án lejár, így érdemes sietni.

A festmények XIX. századiak és talán később még sokat érhetnek

Vajon érdemes befektetni ebbe a két képbe? Milyen értéket képviselhetnek ezek mondjuk 20-30 év múlva, vagy még később. A Bors erről egy szakértőt kérdezett. Csörgő Csaba régiségkereskedő szerint most nem biztos, hogy annyira jó üzlet licitálni erre a két képre.

Mostanában inkább a modernebb festők alkotásait keresik, nem a XIX. századi magyar festőkét, ám nem tudhatjuk miként változik mindez

– mondta lapunknak a szakértő, aki arra nem tudott válaszolni, hogy mennyire lesz forgalomképes és főleg milyen áron ez a két kép néhány évtized múlva, de minden bizonnyal növekszik az értékük.

A mesterséges intelligencia szerint a klasszikus magyar mesterek művei ritkán kerülnek piacra, így értékük jellemzően stabil, vagy növekvő.

„Tapasztalt gyűjtőknek, vagy hosszú távú befektetőknek érheti meg megvásárolni a két képet, akik nem sürgetik az eladást és akár generációkon átívelő értéket keresnek” – vélekedett az MI.