Szoptatás közben halt meg a 22 éves Eugénia - csak órák múlva találtak rájuk

Tragédiák sorozata sújtja a tokodi családot. Alig egy hete a házuk égett le. Két hónappal ezelőtt pedig a család idősebbik lánya, Eugénia halt meg tüdőembóliában, nem sokkal harmadik gyermeke szülése után. Noel 31 hétre született május végén, 1940 grammal. Tatabányán volt inkubátorban. Az édesanyát hazaengedték a kórházból, pár héttel a szülés után.

Eugénia úgy tűnt, jól van. Nem panaszkodott. A 22 éves édesanya egyedül volt az albérletben, a két kislányával Fotó: Bors

Éjjel még beszéltem vele Messengeren. Nem mondta, hogy bármi fájdalma lenne. Ezért nem is feltételeztük, hogy gond lenne.

- meséli Betti, a nagymama.

Mindig sokáig aludtak, mert a nagyobbik kislány, az ötéves Jázmin autista és éjjelente nem nagyon akart aludni. De az furcsa volt, hogy délben még nem jelentkezett, hogy jönnének ebédelni

- meséli a megtörten a nagymama. Átmentek Eugénia albérletébe, hogy megnézzék, mi lehet velük.

A 22 éves édesanya, Eugénia, boldogan mosolyog két kislánya mellett. A másfél éves Amira és az ötéves Jázmin imádták édesanyjukat Fotó: Bors

Eugénia nem válaszol, a kislányok a lakásban sírtak

Hallottam kintről, hogy a két kislány nagyon sír. Akkor éreztem már, hogy baj van. Odamentem az ablakhoz, bekopogtam, hogy jöjjenek előre az ajtóhoz és vegyék ki a kulcsot.

- folytatja a nagymama. A két kislánynak sikerült kivenni a kulcsot a zárból, így a főbérlő be tudott jutni a pótkulccsal.

Eugéniám ott feküdt az ágyon. A pólója fel volt húzva. A másfél éves Amirát még szoptatta. Etetés közben halhatott meg.

- folytatja a megtört asszony. Eugénia nagyon szépen nevelte a gyerekeit. Soha sem hagyta egyedül őket. A két kislány azóta az apukájuknál van. Az alig négy hónapos kis Noelt a nagyszülők nevelik. Nem ez az egyetlen tragédia a családban. A napokban fedél nélkül maradtak. Leégett a házuk. A család úgy érzi, borzalmas tragédiák sorozata az ami velük történik.

Mire a kis Noelt hazaengedték a kórházból, Eugénia már nem élt Fotó: Bors

Mint arról a Ripost beszámolt, a tokodi család háza a napokban égett le. A családot a szomszéd fogadta be. Mindenük odaveszett a tűzben. Adománygyűjtést szerveztek nekik.