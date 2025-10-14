Jennifer elhunyt a szülés után, babája pedig követte: „A karomban tartottam”

Egy édesanya néhány nappal kisbabája halála előtt hunyt el, miután otthon adott életet második gyermekének.

Az édesanya és újszülött gyermeke is elhunytak a tragikus otthonszülést követően. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com

Bírósági tárgyalás során derült fény az édesanya és gyermeke tragédiájára

A tragikus esemény, amely teljesen felforgatta a család életét, 2024. június 3-án történt Jennifer és Rob Cahill otthonában, Prestwichben, miközben Jennifer kis Agnest hozta világra az otthonában. A 34 éves édesanya a szülést követő napon vesztette életét, és soha nem ölelhette magához gyönyörű kislányát, aki ugyan életben maradt, de 4 nap múlva ő is meghalt.

Kettőjük halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a vizsgálat folyamatban van.

Október 13-án, a tárgyaláson Rob felidézte azt a pillanatot, amikor kénytelen volt hívni a segélyhívót, körülbelül reggel 6:45-kor, június 3-án, miután Agnes élettelenül jött világra, és a bába újraélesztési kísérletei ellenére sem sikerült visszahozni. A férfi újszülött gyermekével bement a kórházba, és csak később tudta meg, hogy feleségét is kórházba szállították, miután szülés közben komplikációk léptek fel.

Megünnepeltük Agnes első és egyetlen születésnapját, amikor már közeledett a vég. A karomban tartottam, elmondtam neki, mennyire szereti őt az anyukája és a bátyja, és elbúcsúztam tőle. Amikor Agnesre gondolok, csak hálás vagyok, hogy egyáltalán eltölthettem vele egy kis időt. Ő volt a vigaszunk, és sosem fogom elfelejteni.

- nyilatkozta megtörten.

Orvosi javaslat ellenére történt az otthonszülés

A haláluk után a kórházi dolgozók azt mondták, hogy az otthonszülés döntése előírásokon kívül és az orvosi tanács ellenére történt, hivatkozva Jennifer első szülésének kockázataira. Rob azonban azt vallotta a bíróságon, hogy ezeket a kifejezéseket soha nem említették nekik a terhesség alatt.

A közösségi bába, Caroline Nixon, aki az édesanya gondozását a legtöbb ideig ellátta a második terhesség alatt, elismerte a bíróságon, hogy az ő felelőssége lett volna egy előírásokon kívüli esetet továbbítani egy vezető bábának Jennifer megnövekedett kockázata miatt.