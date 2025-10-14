Sztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
11°C Székesfehérvár

Helén névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Jennifer elhunyt a szülés után, babája pedig követte: „A karomban tartottam”

otthonszülés
PUBLIKÁLÁS: 2025. október 14. 21:00
elhunytújszülöttédesanya
Egy boldog, második gyermekét váró család élete egyetlen nap alatt omlott össze. A 34 éves édesanya és újszülött lánya napokkal egymás követően huny el, de a bírósági tárgyaláson meglepő részletek derültek ki.
Bors
A szerző cikkei

Egy édesanya néhány nappal kisbabája halála előtt hunyt el, miután otthon adott életet második gyermekének.

Az édesanya és újszülött gyermeke is elhunytak a tragikus otthonszülést követően.
Az édesanya és újszülött gyermeke is elhunytak a tragikus otthonszülést követően. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash.com 

Bírósági tárgyalás során derült fény az édesanya és gyermeke tragédiájára

A tragikus esemény, amely teljesen felforgatta a család életét, 2024. június 3-án történt Jennifer és Rob Cahill otthonában, Prestwichben, miközben Jennifer kis Agnest hozta világra az otthonában. A 34 éves édesanya a szülést követő napon vesztette életét, és soha nem ölelhette magához gyönyörű kislányát, aki ugyan életben maradt, de 4 nap múlva ő is meghalt.

Kettőjük halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a vizsgálat folyamatban van.

Október 13-án, a tárgyaláson Rob felidézte azt a pillanatot, amikor kénytelen volt hívni a segélyhívót, körülbelül reggel 6:45-kor, június 3-án, miután Agnes élettelenül jött világra, és a bába újraélesztési kísérletei ellenére sem sikerült visszahozni. A férfi újszülött gyermekével bement a kórházba, és csak később tudta meg, hogy feleségét is kórházba szállították, miután szülés közben komplikációk léptek fel.

Megünnepeltük Agnes első és egyetlen születésnapját, amikor már közeledett a vég. A karomban tartottam, elmondtam neki, mennyire szereti őt az anyukája és a bátyja, és elbúcsúztam tőle. Amikor Agnesre gondolok, csak hálás vagyok, hogy egyáltalán eltölthettem vele egy kis időt. Ő volt a vigaszunk, és sosem fogom elfelejteni.

- nyilatkozta megtörten.

Orvosi javaslat ellenére történt az otthonszülés

A haláluk után a kórházi dolgozók azt mondták, hogy az otthonszülés döntése előírásokon kívül és az orvosi tanács ellenére történt, hivatkozva Jennifer első szülésének kockázataira. Rob azonban azt vallotta a bíróságon, hogy ezeket a kifejezéseket soha nem említették nekik a terhesség alatt.

A közösségi bába, Caroline Nixon, aki az édesanya gondozását a legtöbb ideig ellátta a második terhesség alatt, elismerte a bíróságon, hogy az ő felelőssége lett volna egy előírásokon kívüli esetet továbbítani egy vezető bábának Jennifer megnövekedett kockázata miatt.

Súlyos következmények léptek fel a szülés közben

A fiatal család boldogan élte meg a korai szülői éveket, és nagy örömmel várták második gyermeküket, aki Rudy, az első fiuk testvére lett volna. A 2021-es szülés után azonban Jennifer súlyos szülés utáni vérzést szenvedett el, több mint 800 ml vért vesztett a gátmetszés és a repedés miatt, mivel kisfia nagy baba volt.

Az édesanya vérátömlesztésre szorult, és B csoportú streptococcus baktérium hordozója volt, ami a szülés során átadható a csecsemőnek, súlyos fertőzéseket, például agyhártyagyulladást okozva. Rudynál szepszis alakult ki a születése után.

Ezután Jennifer számára konzultációt ütemeztek az Észak-Manchesteri Általános Kórházban, hogy kidolgozzák a kezelési és szülési tervet második terhességére. A Dr. Rice-szal közösen kidolgozott terv szerint az édesanya számára kórházi szülést javasoltak, amely aktív beavatkozást és intravénás gyógyszeres kezelést is tartalmazott volna a vérzés megelőzésére a méhlepény leválása során.

Caroline elmondta, hogy már 2023 decemberében ismertette Jennifernek a lehetséges veszélyeket a bábai konzultációk során. Azonban 2024 februárjára megtudta az édesanyától, hogy másik szülési tervet készített, otthonszülést - írta Daily Star.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu