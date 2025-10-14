Jennifer elhunyt a szülés után, babája pedig követte: „A karomban tartottam”

Egy édesanya néhány nappal kisbabája halála előtt hunyt el, miután otthon adott életet második gyermekének.
A tragikus esemény, amely teljesen felforgatta a család életét, 2024. június 3-án történt Jennifer és Rob Cahill otthonában, Prestwichben, miközben Jennifer kis Agnest hozta világra az otthonában. A 34 éves édesanya a szülést követő napon vesztette életét, és soha nem ölelhette magához gyönyörű kislányát, aki ugyan életben maradt, de 4 nap múlva ő is meghalt.
Kettőjük halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a vizsgálat folyamatban van.
Október 13-án, a tárgyaláson Rob felidézte azt a pillanatot, amikor kénytelen volt hívni a segélyhívót, körülbelül reggel 6:45-kor, június 3-án, miután Agnes élettelenül jött világra, és a bába újraélesztési kísérletei ellenére sem sikerült visszahozni. A férfi újszülött gyermekével bement a kórházba, és csak később tudta meg, hogy feleségét is kórházba szállították, miután szülés közben komplikációk léptek fel.
Megünnepeltük Agnes első és egyetlen születésnapját, amikor már közeledett a vég. A karomban tartottam, elmondtam neki, mennyire szereti őt az anyukája és a bátyja, és elbúcsúztam tőle. Amikor Agnesre gondolok, csak hálás vagyok, hogy egyáltalán eltölthettem vele egy kis időt. Ő volt a vigaszunk, és sosem fogom elfelejteni.
- nyilatkozta megtörten.
A haláluk után a kórházi dolgozók azt mondták, hogy az otthonszülés döntése előírásokon kívül és az orvosi tanács ellenére történt, hivatkozva Jennifer első szülésének kockázataira. Rob azonban azt vallotta a bíróságon, hogy ezeket a kifejezéseket soha nem említették nekik a terhesség alatt.
A közösségi bába, Caroline Nixon, aki az édesanya gondozását a legtöbb ideig ellátta a második terhesség alatt, elismerte a bíróságon, hogy az ő felelőssége lett volna egy előírásokon kívüli esetet továbbítani egy vezető bábának Jennifer megnövekedett kockázata miatt.
A fiatal család boldogan élte meg a korai szülői éveket, és nagy örömmel várták második gyermeküket, aki Rudy, az első fiuk testvére lett volna. A 2021-es szülés után azonban Jennifer súlyos szülés utáni vérzést szenvedett el, több mint 800 ml vért vesztett a gátmetszés és a repedés miatt, mivel kisfia nagy baba volt.
Az édesanya vérátömlesztésre szorult, és B csoportú streptococcus baktérium hordozója volt, ami a szülés során átadható a csecsemőnek, súlyos fertőzéseket, például agyhártyagyulladást okozva. Rudynál szepszis alakult ki a születése után.
Ezután Jennifer számára konzultációt ütemeztek az Észak-Manchesteri Általános Kórházban, hogy kidolgozzák a kezelési és szülési tervet második terhességére. A Dr. Rice-szal közösen kidolgozott terv szerint az édesanya számára kórházi szülést javasoltak, amely aktív beavatkozást és intravénás gyógyszeres kezelést is tartalmazott volna a vérzés megelőzésére a méhlepény leválása során.
Caroline elmondta, hogy már 2023 decemberében ismertette Jennifernek a lehetséges veszélyeket a bábai konzultációk során. Azonban 2024 februárjára megtudta az édesanyától, hogy másik szülési tervet készített, otthonszülést - írta Daily Star.
