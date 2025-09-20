Szörnyű titkot fedett fel: ezért szűz 31 évesen is a gyönyörű reality-sztár

"A te kedvenc, hihetetlenül dögös szüzed" – e szavakkal jellemzi magát Instagram-oldalán a kansasi Wichitában élő valóságshow-szereplő Rachael Staudt, aki 31 éves kora ellenére valóban szűz, és nem a horoszkópját tekintve. Az amerikai tévénézők az Are You My First? (Te leszel nekem az első?) randiműsorban ismerték meg a fiatal nőt, aki nem önmaga döntése miatt őrizte meg ártatlanságát, hanem egy kegyetlen kór kényszerítette erre.

Rachael Staudt 31 évesen is szűz, és lehet, hogy élete végéig az marad Fotó: YouTube

Nem ő döntött úgy, hogy szűz marad

Rachael alighanem ugyanakkor vesztette volna el a szüzességét, mint a korosztályában a legtöbben: az első alkalom azonban katasztrófális eredménnyel zárult. Ekkor vált bizonyossá ugyanis, hogy a reality-sztár egy ritka betegségben, vaginizmusban szenved, mely a hüvely és a medencefenék izmainak akaratlan, fájdalmas, görcsös összehúzódása, amely megakadályozza vagy rendkívül megnehezíti a hüvelybe történő bármilyen behatolást. Így nem csak szexelni nem képes, de a tamponhasználat vagy egy egyszerű nőgyógyászati vizsgálat is szinte lehetetlen az esetében.

Rachael a valóságshow-ban igen közel került egy férfihoz, akivel el szerette volna veszíteni a szüzességét, azonban érzelmileg hiába érezte magát késznek az aktusra, a teste másképp döntött. A fiatal nő azóta a közösségi oldalán humorral teli posztokban beszél állapotáról, amivel sokak szimpátiáját nyerte meg. Emellett egy műtéten is túl van, amitől azt remélték, talán segíthet: himenotómiát, a szűzhártyája orvosi felnyitását végezték el rajta, a fájdalom, amivel egy aktus járna, azonban sajnos ezt követően sem csökkent – írja a The Sun.

Rachael Staudt egyébként egy interjú során felfedte: eredetileg egy másik párkereső műsorba, az itthon is ismert Love Island-be jelentkezett. Mivel soha nem titkolta a szüzességét, ezért arról a casting során is beszélt. Abba a show-ba végül nem válogatták be, de a készítők később felkeresték, mondván: lenne egy másik műsor, ami sokkal jobban illene hozzá. Így kötött ki végül a tévében az Are You My First? szereplőjeként.