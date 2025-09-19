Rejtélyes rovarcsípés okozta a görög örökösnő halálát, családja jogi lépéseket fontolgat

Egy befolyásos görög család gondatlansággal vádolta meg az NHS-t (brit Nemzeti Egészségügyi Szolgálat), miután lányuk rovarcsípés következtében meghalt Londonban.

A 30 éves Marissa Laimou-t szeptember 11-én holtan találták a londoni belvárosi, Knightsbridge-i sorházában, mindössze néhány nappal azután, hogy visszatért görögországi nyaralásából. A fiatal nő két kórházban, egy magánkórházban és a University College London Hospitalban (UCLH) is kezelést kért, miután rosszul érezte magát, de kiengedték. Órákkal később holtan találták családi otthonában.

A Daily Mail beszámolója szerint a tehetős családja most perekkel fenyegeti a kórházakat.

A görög hajózási iparban befolyásos mágnásoknak számító Lemos család egyik rokona a elmondta:

Természetesen szembe fognak szállni velük. Ez 100 százalékban hanyagság. Marissa miattuk ment el. Semmi sem lett volna, ha egyetlen éjszakára bent tartják. Megfigyelhették volna, antibiotikumot adhattak volna neki, megmenthették volna. A megfelelő helyre került kezelésre. Nem lett volna szabad elengedniük.

A magánkézben lévő HCA Healthcare UK és az UCLH is részvétét fejezte ki Marissa halála miatt. Az UCLH közölte, hogy belső vizsgálatot indított az ügyben.

A 30 éves nő halálakor tünetmentes volt a mellrákja és egy ritka vérbetegsége is javult – közölte családja. Marissa, aki egy új darab próbáján dolgozott, utolsó napjaiban visszatért Londonba a családjával Porto Cheli szigetén töltött nyári vakációról, amikor egészségi állapota romlani kezdett.

Szeptember 9-én szédüléstől, viszketéstől, magas láztól és egyéb fertőzés jelei mutatkoztak nála. A család elmondása szerint Marissa hívta a mentőket, akik 39 Celsius-fokos lázat mértek nála, de úgy döntött, otthon marad, és további kezelést kér, ha állapota rosszabbodik.

Másnap bement a magán HCA Healthcare UK vállalathoz tartozó Leaders in Oncology Care (LOC) rendelőbe, ahol korábban kemoterápiás kezelésben részesült.

Miután antibiotikumot és antihisztaminokat kapott, az orvosok úgy döntöttek, hogy mentőt hívnak, hogy az UCLH-ba szállítsák, tekintettel az állapota súlyosságára. Az NHS kórházban az ápolók vérvizsgálatot végeztek az örökösnőn, és úgy döntöttek, hogy nem kell kórházban tartani – állította a család - írja a Metro.