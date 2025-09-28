Nem hallgatott jósnőjére, majdnem az életébe került

Hannah Roper úgy véli, ha hallgatott volna jósnőjére, akkor nem került volna olyan élethelyzetbe, amely majdnem az életébe került. A 24 éves fiatal tavaly áprilisban járt egy jövendőmondónál, aki figyelmeztette, ne menjen Stafforshire-be. Kiemelte számára, ha mégis odamegy, akkor nagyon figyeljen oda az italára. Hannah ettől a két mondattól pedig úgy megijedt, hogy valóban nem is ment oda egy ideig, azonban fél évvel később mégis meglátogatta a helyet egy barátnőjével. Rosét ittak, majd úgy döntöttek, átmennek egy ismerősükhöz, csakhogy Hannah úgy döntött, indulás előtt meglátogatja a mosdót a pubban. Ekkor történt majdnem tragédia: a fiatal nő ugyanis a wc ajtaja helyett a pinceajtót nyitotta ki, majd legurult a lépcsőn.

Nem hallgatott a jósnőre, majdnem az életébe került

Hannah-t esését követően azonnal kórházba szállították, ahol kiderült, az eséstől agyvérzést szenvedett. Rögtön műtétre került sor, hogy enyhítsék a nyomást. Az operáció során eltávolították koponyájának bal felét, ami miatt öt hónapon át sisakot kellett viselnie, hogy védje fedetlen agyát, amíg fémlap nem került a hiányzó csont helyére. Egy azonban biztos: a beavatkozás nélkül nem élte volna túl a balesetet

Egy buta, részeg hiba majdnem az életembe került

- közölte Hannah mostantól örökre fémlemezt visel a fejébe.

A fiatal nő legnagyobb szerencsére azon túl, hogy túlélte az egészet, hogy maradandó agykárosodást sem szenvedett. Most azonban már második műtétjére készül, hogy teljesen felépüljön, miután állandó fáradtság és szédülés gyötri őt.

Mivel az agyam sérült, mindenre hatással lehet. Amikor augusztusban elutaztam Spanyolországba, nem tudtam szabályozni a testhőmérsékletemet, minden nap rosszul voltam. Hormonális problémáim is lettek miatta

- árulta el Hannah, aki az operáció előtt úgy döntött, teljesen leborotválja a haját és jótékonysági célokra adományozza azt, írja a Mirror.