"A fényed bennünk ragyog tovább" - búcsút kellett venni a kétgyermekes édesanyától

A TikTok-sztár és kétgyermekes anya, Paola Caldera 30 éves korában elhunyt, miután egy évig küzdött a rákkal.
„Ma búcsút veszünk egy olyan lénytől, aki erejével, szeretetével és bölcsességével beragyogta életünket, még a legnehezebb pillanatokban is” – osztotta meg Caldera családja. „A leukémia talán korlátozta fizikai jelenlétét, de soha nem azt a nyomot, amit a szívünkben hagyott” – folytatta a család. „A bátorság példája, a végtelen jósága és az emlékek örökké elkísérnek minket. Nyugodj békében, a fényed továbbra is ragyogni mindannyiunkban.”
A közkedvelt venezuelai influenszer több százezer követőt gyűjtött a közösségi médiában, és amerikai bevándorlóknak adott tanácsokat az amerikai álom megvalósításához.
Paola leginkább jól dokumentált történetéről volt ismert - elmenekült hazájából, mielőtt politikai menedékjogot kért az Egyesült Államokban. Az online sztár tanácsokat osztott meg az amerikai letelepedéssel kapcsolatban – arra inspirálva a családokat, hogy tegyenek meg mindent gyermekeik jobb életéért.
237 000 TikTok-követője volt, többnyire az Egyesült Államokban élő latinók, amikor tragikusan elhunyt. Mindez azután történt, hogy tavaly bátran beszélt a rákdiagnózisáról. 2024 közepe óta akut limfoblasztos leukémiában szenvedett.
Paola dokumentálta az élményeit, megosztotta a frissítéseket követőivel, és megfogadta, hogy tovább fog küzdeni azért, hogy gondoskodhasson a gyermekeiről. Annak ellenére, hogy több mint egy éven át bátran küzdött a betegséggel, a múlt héten tüdőgyulladás következtében elhunyt. Paola családja bejelentette, hogy október 2-án és 3-án élőben közvetítik a temetését a TikTok oldalán, így a követők virtuálisan is csatlakozhatnak az eseményhez.
Férjével úgy nevelte két gyermekét, hogy szorgalmasan tanuljanak és kibontakoztathassák képességeiket. Eközben Paola hotelszobákat takarított, miközben a napi rutinjáról szóló tartalmakat készített. Azt mondta, többet keresett szállodatakarítással az Egyesült Államokban, mint fogorvosként Venezuelában.
