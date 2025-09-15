A semmiből a luxusba: “19 évesen csóró voltam, most százmilliókat keresek”

“19 éves voltam, csóró, egyetemen tanultam, most pedig, 22 évesen egy többmillió dolláros birodalmat vezetek” – összegezte nem mindennapi élettörténetét a Las Vegasban élő Lily Zaremba, aki pontosan tudja, milyen, amikor valakinek szinte semmije nincsen, ugyanakkor az utóbbi időben azt is megtapasztalta, milyen, ha valakinek minden összejön, és a luxus tölti ki a mindennapjait.

Kisebb vagyonokat érő táskák és cipők: ilyen Lily Zaremba luxusélete Fotó: YouTube

A luxusélet titka: “Nem adhatsz el egy álmot, ha úgy nézel ki, mint egy rémálom”

Lily alapvetően influenszer: egyesek a közösségi média királynőjeként hivatkoznak rá – minden egyéb vállalkozása a köré a tény köré épül, hogy a különféle platformokon sokan követik, bármit is csináljon. A fiatal hölgy pontosan tudja, hogy az ő szakmájában a legfontosabb a megjelenés, így hát mindent meg is tesz, hogy minden pillanatban tökéletesen nézzen ki.

“Nem adhatsz el egy álmot, ha úgy nézel ki, mint egy rémálom” – összegezte üzleti modelljét a Truly kamerái előtt, majd megmutatta ruhatárát, ami jó 100 ezer dollárt (33 millió forintot) ér – hozzátéve: ezek csak azok a ruhák, amik épp itt vannak, azaz akad ennél több cucca is…

Anélkül sétálok be egy plázába, hogy bárhol is meg kelljen néznem az árcédulákat, mert tudom, hogy van rá keret, hogy mindent megengedhetek magamnak

– magyarázta, milyen luxuséletet élni, és nem törődni az árakkal.

De hogy pontosan miből is él Lily? Nos, nehéz megfogalmazni. Egyik vállalkozása, a GCM (Game Changer Millionaires, azaz Sorsfordító Milliomosok) például amolyan önsegélyező csoport, amit a következőképp jellemez: “Arra fókuszálunk, hogy bátorítsunk embereket, pénzügyileg, érzelmileg, mentálisan, minden lehetséges módon. Arra tanítjuk őket, hogy legyenek influenszerek, hogyan keressenek pénzt online, és persze jól érezzük magunkat közben!”

Lily elárulta: szegény körülmények közt, lengyel és kínai bevándorló szülők gyermekeként nőtt fel. Fiatalon gyakorlatilag minden munkát elvállalt, amit csak lehet. Ráadásul amikor 19 évesen először szembesült azzal, hogy online tartalomgyártással is lehet pénzt keresni, kifejezetten szkeptikus volt. Persze mára a helyzet megváltozott.