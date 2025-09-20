Digitális Polgári KörÁzsia ExpresszMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Friderika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Hátborzongató: A férfit teljesen ledöbbentette, amit a kórház ablakából látott!

kórház
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 20. 21:32
ablaklátvány
Tudományos magyarázata is van a szokatlan jelenségnek.
Amy Mans
A szerző cikkei

Egy teljesen átlagos nap szürreális fordulatot vett Brazíliában, amikor egy kórházi dolgozó kinézett az ablakon. Pedro, a Base Kórház munkatársa éppen szolgálatban volt, amikor valami igazán váratlant pillantott meg.

alt=A kórházi dolgozót teljesen lesokkolta a látvány, amint a munkája közben kinézett az ablakon
A kórházi dolgozót teljesen lesokkolta a látvány, amint a munkája közben kinézett az ablakon / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A /  Shutterstock 

Nem mindennapi látvány fogadta a kórházi dolgozót

Pedro a megszokottak szerint tevékenykedett a munkahelyén, amikor egyszer csak kinézett a kórházi ablakon, majd teljesen lesokkolta az, amit látott, mivel két hatalmas keselyű ült le közvetlenül az ablakpárkányra, pontosan a sebészeti részlegnél. A látvány nemcsak a dolgozókat, hanem egy közeli beteget is nyugtalanította.

Pedro annyira meghökkent a jeleneten, hogy lefotózta, majd feltöltötte a Redditre. Posztjában így írt:

„Ma két keselyű jelent meg a műtő ablakánál, ahol dolgozom. Az egyik beteg megijedt, és azt mondta, olyan érzése van, mintha a madarak arra várnának, hogy meghaljon”

Bár sokak számára baljóslatú volt a jelenet, Pedro inkább szórakoztatónak találta. Később a Newsweeknek nyilatkozva elmondta:

„Én inkább viccesnek gondoltam. Meglepett a madarak mérete, és az is, hogy ennyire közel merészkedtek az emberekhez. Számomra ez szokatlan élmény volt”

- idézte a férfi szavait a The Mirror. 

A betegek és az ápolók viszont vegyesen reagáltak. Egyesek feszültebbek lettek, mások próbálták humorral oldani a helyzetet.  Tudományos magyarázat is akad, mivel a keselyűk rendkívül fejlett szaglásuk révén kilométerekről is képesek megérezni a bomló hús szagát, ezért gyakran jelennek meg szokatlan helyeken.

Pedro végül megnyugtatta a beteget és az internetezőket is, hogy a férfi jól van, a madarak pusztán kíváncsiságból repültek oda. Másnapra már el is tűntek, valószínűleg továbbálltak a vándorlásuk során.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu