Hátborzongató: A férfit teljesen ledöbbentette, amit a kórház ablakából látott!

Egy teljesen átlagos nap szürreális fordulatot vett Brazíliában, amikor egy kórházi dolgozó kinézett az ablakon. Pedro, a Base Kórház munkatársa éppen szolgálatban volt, amikor valami igazán váratlant pillantott meg.

A kórházi dolgozót teljesen lesokkolta a látvány, amint a munkája közben kinézett az ablakon / Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock

Nem mindennapi látvány fogadta a kórházi dolgozót

Pedro a megszokottak szerint tevékenykedett a munkahelyén, amikor egyszer csak kinézett a kórházi ablakon, majd teljesen lesokkolta az, amit látott, mivel két hatalmas keselyű ült le közvetlenül az ablakpárkányra, pontosan a sebészeti részlegnél. A látvány nemcsak a dolgozókat, hanem egy közeli beteget is nyugtalanította.

Pedro annyira meghökkent a jeleneten, hogy lefotózta, majd feltöltötte a Redditre. Posztjában így írt:

„Ma két keselyű jelent meg a műtő ablakánál, ahol dolgozom. Az egyik beteg megijedt, és azt mondta, olyan érzése van, mintha a madarak arra várnának, hogy meghaljon”

Bár sokak számára baljóslatú volt a jelenet, Pedro inkább szórakoztatónak találta. Később a Newsweeknek nyilatkozva elmondta:

„Én inkább viccesnek gondoltam. Meglepett a madarak mérete, és az is, hogy ennyire közel merészkedtek az emberekhez. Számomra ez szokatlan élmény volt”

- idézte a férfi szavait a The Mirror.

A betegek és az ápolók viszont vegyesen reagáltak. Egyesek feszültebbek lettek, mások próbálták humorral oldani a helyzetet. Tudományos magyarázat is akad, mivel a keselyűk rendkívül fejlett szaglásuk révén kilométerekről is képesek megérezni a bomló hús szagát, ezért gyakran jelennek meg szokatlan helyeken.

Pedro végül megnyugtatta a beteget és az internetezőket is, hogy a férfi jól van, a madarak pusztán kíváncsiságból repültek oda. Másnapra már el is tűntek, valószínűleg továbbálltak a vándorlásuk során.