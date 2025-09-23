19 éve nincs meg a fiatal nő gyilkosa – jogerősen is felmentették Koncz Judit volt párját!

Csaknem 20 év után sincs meg Koncz Judit gyilkosa, most másodfokon is felmentették a gyilkosság vádja alól a nő korábbi párját. A fiatal édesanya még 2006-ban tűnt el a szentesi otthonából, a holttestét pedig egy évvel később, a Tiszában találták meg. A vád szerint a korábbi párja féltékenység miatt végezhetett vele, a férfi azonban végig tagadta, hogy megölte volna a párját, a bíróság szerint pedig nem volt ellene elég bizonyíték, hogy elítéljék - hangzott el a Tények esti műsorában.

Koncz Judit holtteste a Tisztából került elő és horgászok találtak rá. / Fotó: Tények.hu

19 éve nincs meg Koncz Judit gyilkosa

Judit eltűnését követően éveken át tartott a nyomozás. A nő még 2006-ban tűnt el rejtélyesen a szentesi otthonából.

A fiatal édesanya holtteste egy évvel később a Tisztából került elő. Az ügyben nyomozás indult és végül Judit korábbi élettársát vádolták meg azzal, hogy megölte a nőt. A vád szerint a férfi nem nyugodott bele, hogy Judit a közös kislányukkal az új párjához költözött, amíg ő börtönben ült egy lopás miatt. Szabadulása után bosszúból végzett gyereke anyjával. Miután megtalálták a maradványait nem tudták rögtön azonosítani.

Az ügyben áttörést a 2010-es év hozott, akkor derült ki, hogy Juditot találták meg 14 évvel korábban. A feltételezett gyilkos pedig azóta is mindent tagad, ráadásul továbbra sincs elég bizonyíték ellene, a bíróság szerint a tanúk sem voltak szavahihetőek.

Másodfokon is felmentették a gyanúsítottat

A bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet és Dezső Lajost másodfokon is felmentették. A férfi most kártérítési pert fontolgat, amiért ártatlanul kellett rácsok mögött ülnie. Elmondása szerint nemcsak őt, de a lányát is megviselte a csaknem két évtizedes eljárás.

A férfi a Tényeknek nyilatkozva ezt mondta az ítélethozatal során:

Most magyarázkodnom kell a lányomnak, hogy semmi közöm az anyjának a meggyilkolásához.

A férfi viszont így sem lehet teljesen szabad, ugyanis egy másik, olaszországi ügy miatt elítélték és nyomkövetőt kell hordania – hangzott el a Tényekben.

A további részleteket a Tények legfrissebb adásában tudod megnézni.

Örök rejtély marad az ügy?

A majdnem két évtizedes ügy máig nem hozott választ arra, mi történt valójában Koncz Judittal azon az éjszakán. A hatóságok szerint gyilkosság történt, de a bíróság úgy ítélte meg, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok nem elegendőek ahhoz, hogy bárkit felelősségre vonjanak.