19 éve nincs meg a fiatal nő gyilkosa – jogerősen is felmentették Koncz Judit volt párját!

Koncz Judit
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 23. 19:40
megrázó történetgyanusítottgyilkosság
Szentesen máig nem derült ki, mi történt pontosan az akkor 27 éves Koncz Judittal, aki 2006 nyarán tűnt el otthonából, majd holttestét egy évvel később a Tiszából emelték ki horgászok. A rendőrség és az ügyészség szerint a fiatal édesanya gyilkosság áldozata lett, és volt párja, Dezső Lajos végzett vele. De mindez most megdőlt.

Csaknem 20 év után sincs meg Koncz Judit gyilkosa, most másodfokon is felmentették a gyilkosság vádja alól a nő korábbi párját. A fiatal édesanya még 2006-ban tűnt el a szentesi otthonából, a holttestét pedig egy évvel később, a Tiszában találták meg. A vád szerint a korábbi párja féltékenység miatt végezhetett vele, a férfi azonban végig tagadta, hogy megölte volna a párját, a bíróság szerint pedig nem volt ellene elég bizonyíték, hogy elítéljék - hangzott el a Tények esti műsorában.

Koncz Judit gyilkossága
Koncz Judit holtteste a Tisztából került elő és horgászok találtak rá. / Fotó: Tények.hu

19 éve nincs meg Koncz Judit gyilkosa 

Judit eltűnését követően éveken át tartott a nyomozás. A nő még 2006-ban tűnt el rejtélyesen a szentesi otthonából.  

A fiatal édesanya holtteste egy évvel később a Tisztából került elő. Az ügyben nyomozás indult és végül Judit korábbi élettársát vádolták meg azzal, hogy megölte a nőt. A vád szerint a férfi nem nyugodott bele, hogy Judit a közös kislányukkal az új párjához költözött, amíg ő börtönben ült egy lopás miatt. Szabadulása után bosszúból végzett gyereke anyjával. Miután megtalálták a maradványait nem tudták rögtön azonosítani. 

Az ügyben áttörést a 2010-es év hozott, akkor derült ki, hogy Juditot találták meg 14 évvel korábban. A feltételezett gyilkos pedig azóta is mindent tagad, ráadásul továbbra sincs elég bizonyíték ellene, a bíróság szerint a tanúk sem voltak szavahihetőek. 

Másodfokon is felmentették a gyanúsítottat

A bíróság helyben hagyta az elsőfokú ítéletet és Dezső Lajost másodfokon is felmentették. A férfi most kártérítési pert fontolgat, amiért ártatlanul kellett rácsok mögött ülnie. Elmondása szerint nemcsak őt, de a lányát is megviselte a csaknem két évtizedes eljárás.  

A férfi a Tényeknek nyilatkozva ezt mondta az ítélethozatal során: 

Most magyarázkodnom kell a lányomnak, hogy semmi közöm az anyjának a meggyilkolásához. 

A férfi viszont így sem lehet teljesen szabad, ugyanis egy másik, olaszországi ügy miatt elítélték és nyomkövetőt kell hordania – hangzott el a Tényekben. 

A további részleteket a Tények legfrissebb adásában tudod megnézni.

Örök rejtély marad az ügy? 

A majdnem két évtizedes ügy máig nem hozott választ arra, mi történt valójában Koncz Judittal azon az éjszakán. A hatóságok szerint gyilkosság történt, de a bíróság úgy ítélte meg, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok nem elegendőek ahhoz, hogy bárkit felelősségre vonjanak. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
