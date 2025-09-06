Két év, ennyi ideje van hátra - kegyetlenül csengtek az orvos szavai a kétgyermekes anya fülében

Emma Johnson fitt, egészséges és szerelmes volt, valamint két gyönyörű fiú gondoskodó mostohaanyja. Úgy tűnt, hogy az egész világ a 43 éves Newcastle-i nő lábai előtt hever, amikor az élete hirtelen a feje tetejére állt.

Fotó: Pexels

Annak ellenére, hogy „mindent jól” csinált az egészségével, és 40 éves kora óta minden évben szorgalmasan jelentkezett mammográfiára, Emmánál januárban negyedik stádiumú mellrákot diagnosztizáltak. Az orvosok azt mondták neki, hogy már csak két éve van hátra; a rák átterjedt a nyirokcsomóira és a májára.

Az egyetlen tünet egy kicsi, mégis kemény csomó volt a mellén decemberben, amit azonnal edzőtermi sérülésnek tulajdonított. Hogyan lehetne ennél több? Jobban érezte magát, mint valaha. Nem fáradt, nem fájt semmije, semmi szokatlan nem tapasztalt.

„Megvizsgáltatta az orvos a csomót, és azt mondta, hogy valószínűleg csak egy furcsa szövetről van szó” – mondta Emma, ​​a fodrász és a Pony Hair Studio tulajdonosa. Négy hétig nem tudtam ultrahangra és mammográfiára menni, mert mindenhol nagy volt a forgalom, és karácsony volt, szóval nem igazán aggódtam emiatt.”

„Január első hetében sikerült először időpontot kapnom. Amint megcsináltam az ultrahangot, bejött egy orvos, és azt mondta, hogy nagyon nehéz, és fel kell készülnöm arra, hogy rákos vagyok.”

Emma még mindig sokkos állapotban másnap reggel 8-kor biopsziára ment. Az eredmények még aznap megérkeztek, és közölték vele a lesújtó hírt. Kettős pozitív emlőrákja volt... és agresszív lefolyású.

„Eleinte azt mondták, hogy ez a második stádium, de hogy nagyjából gyógyítható” – mondta Emma. „Abban az időben szörnyű volt, de azt feltételeztem, hogy nyolc hétig fogok felépülni a műtét után, és utána rákmentes leszek.”

Egy héttel később Emmának MRI és PET vizsgálatot végeztek a mellén. Hét nappal később visszatért a kővé dermedt arcú sebészéhez, aki újabb rossz hírekkel szolgált. Apró, valószínűleg rákos foltokat találtak a máján.

„Múlt kedden voltam, és a sebész azt mondta, hogy ha a májban van, akkor nem tud megműteni ... és hogy át fog küldeni egy onkológushoz” – mondta Emma. „Azt mondták, hogy nem tudják biztosan, »milyen utat« választhatunk. Azt mondták, hogy nincs műtét, nincs kemoterápia, és hogy 28 naponta hormoninjekciót kapok, valamint napi két tablettát. Ja, és hozzátették, hogy valószínűleg körülbelül két évem van még hátra."