„Sötétben sírok” - Szülés után halt meg az influenszer anyuka

Matthew Okula felesége, a népszerű influenszer és ápolónő, Hailey Okula néhány hónappal ezelőtt hunyt el a szülés során fellépő szövődmények következtében. A férj és újszülött kisfiuk, Crew története azóta emberek ezreit érinti meg, követik őket, drukkolnak nekik, és együtt gyászolnak velük.

Felesége tragikusan elhunyt – most az egész internet a gyermekük sorsáért szorít Fotó: Pexels

Hailey, akit az Instagramon Nurse Hailey néven ismertek, sürgősségi osztályon dolgozó ápolónő volt. 2025 elején halt meg magzatvíz embólia okozta szívleállásban, nem sokkal azután, hogy világra hozta kisfiukat.

Augusztus 27-én Matthew egy új bejegyzést osztott meg felesége Instagram-oldalán. A posztban fekete-fehér képsorok láthatók, amint Crew-t gondozza, köztük egy különösen megható pillanat, amikor Matthew egy gyerekfotelben ringatja kisfiát, miközben csendben a könnyeit törölgeti.

A képhez írt szöveg őszinte bepillantást enged a férj gyászába:

Közeledik az ötödik hónap Hailey nélkül. Megígértem, hogy őszinte leszek, és megosztom veletek a jót és a rosszat is, úgyhogy tessék. Vannak éjszakák, amikor a sötétben sírok, és azt kívánom, bárcsak itt lehetne, hogy átölelje, lássa, és élje azt az életet, amiért olyan keményen dolgozott. Mindez annyira keserédes. Hiányzol és szeretünk, Hailey.

Matthew áprilisban osztotta meg először felesége halálhírét az Instagramon egy megható videómontázzsal, amely a közös éveiket, Hailey terhességét és az anyaságért vívott küzdelmét mutatta be. Feleségét mindenének és harcosnak nevezte, aki bátran küzdött, és minden erejével azért élt, hogy egy nap édesanya lehessen.

Matthew Okula, aki a Los Angeles-i Tűzoltóság mérnöke, azóta is rendszeresen oszt meg személyes bejegyzéseket arról, hogyan dolgozza fel a gyászt, és hogyan neveli kisfiát egyedülálló apaként - írja a Today.