"Már olyan szeretet veszi körbe, amit nem lehet megtörni" - Tragikus módon meghalt egy 7 éves kisfiú

Egy hétéves kisfiú, aki hasfájásra panaszkodott, rákban halt meg – két évvel azután, hogy először panaszkodott a fájdalomra. Feliks Jamát szülei először 2023-ban vitték el az orvoshoz gyomorgörcsei miatt, mielőtt egy nagy, 8 cm-es daganatot találtak a veséjén, valamint a tüdején és a gyomrán. Kezeléseken esett át, beleértve a sugárterápiát és a kemoterápiát, majd a daganatokat műtéti úton eltávolították.

De néhányuk visszanőtt, és a fiúnak újra kellett kezdenie a kezelést a lengyelországi Dolsk városában található kórházban. Tavaly novemberben a családja azt hitte, áttörést értek el, mivel úgy tűnt, hogy javul az állapota, de a vizsgálatok később kimutatták, hogy a veserák, más néven Wilms-tumor, kiújult.

Feliks szülei egy németországi klinikán találtak kezelési lehetőségeket, de az hatástalannak bizonyult, így kevesebb mint egy hónap múlva visszatértek Lengyelországba. A kisfiú szeptember 14-én, vasárnap hunyt el.

A Piece of Heaven Alapítvány szóvivője elmondta: „Mély szomorúsággal tudatjuk, hogy kis Feliksünk elvesztette a harcot egy szörnyű betegséggel. Bár szívünk összetörik a fájdalomtól, bízunk benne, hogy békében nyugszik, és egy olyan szeretet veszi körül, amelyet nem lehet megtörni. Most már van egy saját szentünk a mennyben, aki közbenjár értünk. Kérjük imádságos támogatásotokat ebben a nehéz időszakban, különösen Feliks szüleinek, akiknek őszinte részvétünket fejezzük ki.”

Az alapítvány idén korábban online közösségi finanszírozási kampányt indított Feliks családja nevében, hogy fedezze külföldi orvosi költségeit, rehabilitációját és orvosi konzultációit. A kampány 11 330 ember támogatását vonta maga után. Több mint 220 000 fontot gyűjtöttek össze.