"Néhány hetet kéne még átvészelnem" - Forgács Zoltán, Letti kutyus gazdijának számláját jogtalanul zárolták

Két hete került nehéz helyzetbe Forgács Zoltán, aki épp elválaszthatatlan hű társának Lettinek a 13. születésnapját ünnepelte, mikor egy fillér nélkül maradt. A hányattatott sorsú komlói férfi a talpra állás útját járja. Megpróbáltatásai sok évre tekintenek vissza. Sorkatonai szolgálatra jelentkezett, mikor az orvosi alkalmassági vizsgálaton szembesítették vele, hogy izomsorvadásos betegségben szenved. Az egészségi állapota azóta folyamatosan romlik. Izmai zsugorodnak, ami nagyban megnehezíti a munkavállalását.

Beteg ember vagyok, sajnos nem kapkodnak utánam a munkáltatók. Fiatalon sok hibát követtem, el, és emiatt az utcára kerültem, ahol megjártam a poklok poklát. Kapualjakban, és padokon hajtottam álomra a fejem Pécs utcáin. Az egyetlen jó dolog ebben az időszakban Letti a németjuhász volt, akire egy szőlőhegyen kikötve találtam rá. Megmentettem, és azóta elválaszthatatlan hű társam

– emlékszik vissza Forgács Zoltán a göröngyös útra, amin elindult.

Sokat dolgoztam azon, hogy legyen egy normális életem. Kerestem munkahelyet, és lakást is találtam magamnak Komlón. Most azonban ismét minden veszélybe került

– folytatja a férfi, akinek az egészsége azóta hirtelen romlásnak indult. Egyre nehezebben tud járni, és az állás is megterhelő számára. Ennek köszönhetően elveszítette a munkahelyét, és ismét nehéz helyzetbe került a komlói férfi.

Hiába keresek munkahelyet, nem találok. Az életem a küzdelemről szól. Hónapról hónapra azért aggódom, hogy ki fogom e tudni fizetni a lakásom bérleti díját, és tudok e vásárolni Lettinek élelmet. A helyzetet még tovább súlyosbította, hogy néhány hete inkasszó került került a számlámra, és így elvitték az összes megtakarításomat

– mondja könnybe lábadt szemel Zoltán, aki úgy érzi, hogy ismét minden összeesküdött ellene.

Az életemben Letti az egyetlen jó dolog. Főleg miatta nagy a tét, mert ha elveszítjük az otthonunkat, akkor nem tudom mitévők leszünk. Szerencsére azonban megoldódni látszik a helyzetem. Arról értesítettek, hogy leveszik a számláról az inkasszót, mert jogtalan volt. Ez nagyon jó hír, de ennek az átfutása akár több hét is lehet, és addig itt vagyok egy fillér nélkül

– sóhajt fel tanácstalanul a férfi, akit szégyen gyötör, és nem mer már segítséget kérni az emberektől, pedig ez az egyetlen esélye, hogy átvészelje a következő időszakot.