Fájt a homloka, 9 hónapja maradt az angyalarcú Rosienak: „Elszánt, mosolygós harcos”

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 03. 09:00
Szülei őszintén meséltek harcos kislány megpróbáltatásáról.
A kislányok normális életét élte a kis Rosie Hassall egészen tavaly év végéig, amikor is fájni kezdett a homloka. Szülei, a 36 éves Charlotte és a 37 éves Stefan fejfájás csillapítót adtak neki, aztán, mintha egy valóra vált rémálomba csöppentek volna.

Fotó:  Pexels


Nem sokkal később azt vették észre a szülők, hogy Rosie bal szeme, mintha ki akarna esni a helyéről ezért elvitték egy szemészhez. A vizsgálat során azonban nem találtak semmit, azonban a kislány fejfájása tovább fokozódott, végül olyan szintű lett, hogy még az egyszerű tüsszentés, nevetés vagy a sírás is csak további fájdalmakkal járt a számára.

Rosiet végül MRI vizsgálatra küldték, ahol megtalálták a bajokért felelős daganatot, ami összenyomta az agyát. 2025 januárjában diagnosztizálták bithalamicus gliómával, ami egy ritka genetikai rendellenesség.

Az elkeseredett szülőknek az orvosok azt mondták, hogy ez a ráktípus átlagos élettartama 9-12 hónap.

„Azt hiszem, abban a pillanatban még mindig tagadásban voltam. A fájdalomtól eltekintve Rosie csak egy normális kislány volt. Amikor a fájdalom nem volt jelen önmaga volt, tele szeretettel és élettel” – nyilatkozta az édesanya, Charlotte.

Február végén Rosie megkezdte a sugárkezelését és a kemoterápiáját, hat hétig volt kórházban. Most kezdi meg kezelésének az ötödik ciklusát. Egy friss vizsgálat szerint pedig a daganata stabil.

„Mindazok utána, amin keresztülment, leeresztettem, amikor azt mondták, hogy a daganata nem zsugorodott. Azonban a stabil még mindig győzelemnek számít, és sokkal jobban nézz ki. Az egyensúlya javult, az energiája visszatért. Csodát reméltünk, de megtanultam ünnepelni az apró győzelmeket. Még mindig ő a mi kis petárdánk. Elszánt, mosolygós harcos. Nem is lehetnénk büszkébbek rá. Rosie olyan jól néz ki, hogy néha elfelejtjük, milyen komoly ez. De még mindig napról napra élünk ” – tette hozzá Charlotte a The Sunnak.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
