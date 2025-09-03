Fájt a homloka, 9 hónapja maradt az angyalarcú Rosienak: „Elszánt, mosolygós harcos”

A kislányok normális életét élte a kis Rosie Hassall egészen tavaly év végéig, amikor is fájni kezdett a homloka. Szülei, a 36 éves Charlotte és a 37 éves Stefan fejfájás csillapítót adtak neki, aztán, mintha egy valóra vált rémálomba csöppentek volna.

Fotó: Pexels



Nem sokkal később azt vették észre a szülők, hogy Rosie bal szeme, mintha ki akarna esni a helyéről ezért elvitték egy szemészhez. A vizsgálat során azonban nem találtak semmit, azonban a kislány fejfájása tovább fokozódott, végül olyan szintű lett, hogy még az egyszerű tüsszentés, nevetés vagy a sírás is csak további fájdalmakkal járt a számára.

Rosiet végül MRI vizsgálatra küldték, ahol megtalálták a bajokért felelős daganatot, ami összenyomta az agyát. 2025 januárjában diagnosztizálták bithalamicus gliómával, ami egy ritka genetikai rendellenesség.

Az elkeseredett szülőknek az orvosok azt mondták, hogy ez a ráktípus átlagos élettartama 9-12 hónap.

„Azt hiszem, abban a pillanatban még mindig tagadásban voltam. A fájdalomtól eltekintve Rosie csak egy normális kislány volt. Amikor a fájdalom nem volt jelen önmaga volt, tele szeretettel és élettel” – nyilatkozta az édesanya, Charlotte.

Február végén Rosie megkezdte a sugárkezelését és a kemoterápiáját, hat hétig volt kórházban. Most kezdi meg kezelésének az ötödik ciklusát. Egy friss vizsgálat szerint pedig a daganata stabil.

„Mindazok utána, amin keresztülment, leeresztettem, amikor azt mondták, hogy a daganata nem zsugorodott. Azonban a stabil még mindig győzelemnek számít, és sokkal jobban nézz ki. Az egyensúlya javult, az energiája visszatért. Csodát reméltünk, de megtanultam ünnepelni az apró győzelmeket. Még mindig ő a mi kis petárdánk. Elszánt, mosolygós harcos. Nem is lehetnénk büszkébbek rá. Rosie olyan jól néz ki, hogy néha elfelejtjük, milyen komoly ez. De még mindig napról napra élünk ” – tette hozzá Charlotte a The Sunnak.