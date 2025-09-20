Mindenki az égre nézett: hatalmas durranás rázta meg a magyar falut – Videó!

Mi a frász volt ez?! – kérdezték sokan több Győr-Moson-Sopron vármegyei településen is. Egy rejtélyes égi jelenség olyan zajjal járt, amire senki nem számított. Az égbolton egy korántsem hétköznapi látvány tárult eléjük. Ezt látnod kell!
Egyszerre három településen is különös dolgot tapasztaltak szeptember 18-án, csütörtök este. A soproni, pannonhalmi és sokorópátkai Facebook-csoportokat ellepték az olyan felvételek, amik egy lélegzetelállító jelenséget rögzítettek. Mégis, volt benne valami furcsa: olyan zajjal járt, hogy a környékbelieknek még a szíve is kiugrott a helyéről.
Amilyen átlagosnak indult a csütörtök reggel, olyan különlegessé vált az este. Aki kint volt a szabad ég alatt, szerencsésnek mondhatta magát, hiszen egy tűzgömb húzott el felettük. Egy apró, ezer fős faluban, Sokorópátkán nyújtotta talán a legszebb a látványt. Itt él Boráros Károly is, a férfi aki hobbiszinten kémleli telefonjával az eget, és bizony sokszor csíp el égi jelenségeket.
Károly csillagvadász, ha épp este már pihen, a kihelyezett mobilja akkor is dolgozik. Egy ritka, ma már nem gyártott okostelóval örökíti meg a falu felett cikázó tűzgömböket.
A kamerát szándékosan emeltem kicsit magasra, hogy néha lásson egy-egy alacsonyabb becsapódást – mondta a férfi a Borsnak.
Csütörtökön sajnos nem láthatta a tűzgömböt, ám a telefonja felvette neki a pillanatot. Volt is mit! A videón látszik, ahogy este fél 10-kor egy élénkzöld csík villan fel, majd eltűnik.
Valamikor komoly élmény volt, de pár év után már megszokottá válik. Ennél sokkal szebb, látványosabb tűzgömbök vannak. Az ilyen pici viszonylag gyakori, de azért meg kell hagyni, jól nézett ki.
– vallotta be Károly.
Rajta kívül mások is felvették a meteor megjelenését. Köztük Emőke is.
- Előbb egy durrogást hallottam, és gyorsan előkaptam a telefonom. Jól tettem! Egy pillanat volt az egész, de olyan szép villanás volt. Kár, hogy ilyen gyorsan véget ért… – jegyezte meg a soproni nő.
Dávid épp a kislányával volt Pannonhalmán, amikor észrevették a meteort.
A lányom mondta, hogy apa, nézd! Mutatott az égre, és akkor láttuk. Kérdezte, hogy mitől ilyen szép zöld a színe, mire mondtam neki, hogy az űrben sok ilyen szép dolog van, de nem tudom miért – mesélte nevetve.
A látvány sokakat elkápráztatott. A tűzgömbök Magyarország felett gyakoriak, legutóbb épp néhány nappal a csütörtöki jelenség előtt, szeptember 15-én láttak sokan egyet a Balaton felett. Annak is zöld színe volt, a Ripost akkor kiderítette, hogy miért látszott olyannak.
Amikor a meteor belép a légtérbe, a hatalmas kozmikus sebesség miatt egy plazmacsatornát fejleszt maga körül, egy ioncsatornát, ami a levegő atomjait izzítja, fényleni kezd körülötte. Ezek az atomok fénylenek színesen, ez esetben a zöldet a magnézium okozta.
– árulta el korábban Kereszty Zsolt, a Magyar Meteoritikai Társaság elnöke lapunknak.
Károly videóját az égi jelenségről itt tudod megtekinteni:
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.