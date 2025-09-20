Mindenki az égre nézett: hatalmas durranás rázta meg a magyar falut – Videó!

Mi a frász volt ez?! – kérdezték sokan több Győr-Moson-Sopron vármegyei településen is. Egy rejtélyes égi jelenség olyan zajjal járt, amire senki nem számított. Az égbolton egy korántsem hétköznapi látvány tárult eléjük. Ezt látnod kell!

Az égi jelenség miatt sokan az égre pillantottak / Képünk illusztráció: Shutterstock

Égi jelenség a faluban

Egyszerre három településen is különös dolgot tapasztaltak szeptember 18-án, csütörtök este. A soproni, pannonhalmi és sokorópátkai Facebook-csoportokat ellepték az olyan felvételek, amik egy lélegzetelállító jelenséget rögzítettek. Mégis, volt benne valami furcsa: olyan zajjal járt, hogy a környékbelieknek még a szíve is kiugrott a helyéről.

Amilyen átlagosnak indult a csütörtök reggel, olyan különlegessé vált az este. Aki kint volt a szabad ég alatt, szerencsésnek mondhatta magát, hiszen egy tűzgömb húzott el felettük. Egy apró, ezer fős faluban, Sokorópátkán nyújtotta talán a legszebb a látványt. Itt él Boráros Károly is, a férfi aki hobbiszinten kémleli telefonjával az eget, és bizony sokszor csíp el égi jelenségeket.

Károly csillagvadász, ha épp este már pihen, a kihelyezett mobilja akkor is dolgozik. Egy ritka, ma már nem gyártott okostelóval örökíti meg a falu felett cikázó tűzgömböket.

A kamerát szándékosan emeltem kicsit magasra, hogy néha lásson egy-egy alacsonyabb becsapódást – mondta a férfi a Borsnak.

Csütörtökön sajnos nem láthatta a tűzgömböt, ám a telefonja felvette neki a pillanatot. Volt is mit! A videón látszik, ahogy este fél 10-kor egy élénkzöld csík villan fel, majd eltűnik.

Valamikor komoly élmény volt, de pár év után már megszokottá válik. Ennél sokkal szebb, látványosabb tűzgömbök vannak. Az ilyen pici viszonylag gyakori, de azért meg kell hagyni, jól nézett ki.

– vallotta be Károly.

Zölden izzott a tűzgömb

Rajta kívül mások is felvették a meteor megjelenését. Köztük Emőke is.

- Előbb egy durrogást hallottam, és gyorsan előkaptam a telefonom. Jól tettem! Egy pillanat volt az egész, de olyan szép villanás volt. Kár, hogy ilyen gyorsan véget ért… – jegyezte meg a soproni nő.

Dávid épp a kislányával volt Pannonhalmán, amikor észrevették a meteort.