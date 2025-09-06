Miskei gyerekgyilkosságKoós BoglárkaÁzsia ExpresszA kísértésOtthon Start Program
"A babám meghalt születésekor, és még csak meg sem foghattam. Aztán 42 évvel később váratlanul írt nekem egy e-mailt... és megtudtam a szörnyű igazságot"

PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 06. 07:30
A nőnek azt se árulták el, fia vagy lánya született, csak azonnal elvitték tőle a babát.

Döbbenetes történetet osztott meg egy ausztrál nő. Azt hitte, meghalt a szülés közben a kisbabája, ám 40 évvel később a fiú felkereste.

Fotó:  Pexels.com

"Amikor megnyitottam az e-mailt, több mint 40 évvel ezelőttre repültem. Vissza egy rideg kórházi szobába, egy hideg rozsdamentes acél gurulós ágyra, ahol meztelenül,vérezve, rémülten és egyedül feküdtem. Heves remegés rázta meg a testemet, ahogy az 1976 szeptemberi szörnyű nap traumája visszatért. A szégyenletes emlékek, amelyeket olyan gondosan elzárva tartottam, hirtelen figyelemért kiáltottak. Újra elolvastam a szavakat a telefonomon... és újra. Ez nem lehet igaz, egyszerűen nem lehet.

Egy Simon nevű 42 éves férfi váratlanul írt nekem, hogy szerinte én lehetek az anyja. Születésekor örökbe fogadták, és a dátumok és a helyszínek minden bizonnyal egyeztek; valóban szültem egy gyereket azon a napon, titokban, egy szánalmasan naiv, egyedülálló 21 éves lányként.

De Simon nem lehetett a fiam, mert a babám meghalt. A bábák azonnal elvitték, anélkül, hogy megmondták volna, fiam vagy lányom született-e, mielőtt visszatértek volna, és szenvtelenül közölték volna, hogy a baba meghalt. Nem voltak vigasztaló szavak. A kórházban mindenki szerint szégyentelen voltam és a babám halála pedig csak büntetés volt a szörnyű bűnömért.

Így aztán négy évtizeden át egy szót sem szóltam róla: sem a családomnak, sem a barátaimnak – még a férjemnek és a két gyermekemnek sem. Lenyeltem a bánatomat és a szégyent, de sosem hagyott el. De vajon ez az idegen igazat mondott? Vajon túlélte a babám?"

Diane Sheehant az győzte meg, hogy az állítólagos fia fényképeket csatolt a családjáról, és az egyik kislánya Diane kiköpött mása volt. Majd szép lassan kiderült az igazság. Az 1970-es években szégyennek számított hajadonként szülni és több ezer hajadon anyától vették el a gyerekét az akaratukon kívül. Több ezer kényszerörökbeadás történt és a szülőanyáknak gyakran azt mondták, a gyermekük meghalt, így nem kellett arra számítani, hogy az anyák tiltakozni kezdenek.

Diane végül találkozott a fiával, aki megszólalásig hasonlított az apjára. A nő végül bevallotta a gyerekeinek, hogy volt egy korábbi terhessége is, és a család egyesülhetett.

