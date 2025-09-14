A férfi azt hitte, vesztett a lottón - végül hatalmas nyeremény várta

Egy férfi egy újfajta lottójátékot próbált ki, amellyel végül nem is járt olyan rosszul - bár eleinte még ő sem tudta mekkorát kaszált.
Egy 66 éves St. Joseph megyei férfi elmondta a lottó tisztviselőinek, hogy általában 5-10 dolláros szelvényeket játszik, de kedvet kapott egy 2 millió dolláros Lucky nevezetű játék kipróbálásához.
Amikor felfedezett egy szimbólumot a szelvényén, azt hitte nem lát jól vagy kamu.
Azt hittem, ez a szelvény egy kamu. Sosem gondoltam, hogy tényleg megnyerem a 2 millió dolláros fődíjat
- idézi a férfit a People.
Mikor lekaparta a második egyező szimbólumot, a lottózó dolgozójához fordult, hogy ellenőrizze. Erre az alkalmazott közölte vele, hogy ezt az irodában tudja csak beváltani - ekkor tudta meg, hogy nyert 2 millió dollárt.
Nyereményéből 1,3 millió dollárt vett fel, a 2 millió dolláros járadék helyett.
Bár még mindig próbálom felfogni, hogy 2 millió dollárt nyertem, jó tudni, hogy a feleségemmel most korábban mehetünk nyugdíjba, mint terveztük.
A 2 millió dolláros Lucky játék májusban indult, és azóta a játékosok több mint 27 millió dollár értékű nyereményt nyertek.
