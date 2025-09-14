Egy 7 éves kisfiú azt állítja, hogy a 9/11-i terrortámadásban halt meg, és emlékszik rá, hogy maga alá temetik a romok

Cade attól a pillanattól kezdve figyelemre méltó volt, hogy a világra jött. Szüleit, Mollyt és Ricket figyelmeztették, hogy soha nem lesznek képesek teherbe esni, és igazán szerencsésnek érezték magukat, hogy végre megszületett csodafiuk.
De mindössze két és fél hónapos korában már megpróbálta megtenni az első lépéseket, és hihetetlenül korán elérte az összes fejlődési mérföldkövet. Még a nagymamája is bevallotta, hogy nem olyan, mint a többi baba.
„Olyan volt, mint egy öregember. Nem olyan, mint egy ugráló baba. Csak úgy nézett rád, mintha azt kérdezné: »Ki vagy te? Mi vagy te?«” – árulta el. Második születésnapjára „nagyon bonyolult, intelligens szavakat” használt, és „tudott beszélgetni a felnőttekkel ” – magyarázta az anyja.
A körülbelül hároméves gyermek rokonai megdöbbentek, amikor Cade azt állította, hogy a fiú emlékszik a halálára. 2011-ben, a Gyermekemben rejlő szellem című műsorban az LMN-nek adott interjújában Molly így emlékezett vissza: „Az ágyban feküdtem, és Cade az éjszaka közepén sírni kezdett, és arra ébredt, hogy egy magas épületben dolgozik, és az irodájából látta a Szabadság-szobrot. Azt mondta, azt álmodta, hogy az épülettel együtt zuhan, ahogy meghalt.”
„Szürreális, hogy egy hároméves New Yorkról és a halálról beszél. Őszintén szólva, elkezdtem azon gondolkodni... lehet, hogy a Világkereskedelmi Központban volt? De egy hatalmas részem azt mondta, várjunk csak egy percet, ez nem lehet.”
Cade apja, Rick, ragaszkodott hozzá: „Semmit sem mutattunk neki, semmi esélye, hogy tudjon róla. Iskola előtt volt. Óvoda előtt volt.”
A családnak semmilyen kapcsolata nem volt senkivel, aki érintett lett volna a 2001. szeptember 11-i Világkereskedelmi Központ elleni terrortámadásokban, és a 2004-ben született Cade soha nem járt New Yorkban. „Furcsaságnak tartottam, de sosem gondoltam rá. Csak azt gondoltam, hogy élénk képzelőereje van” – árulta el Molly a műsornak.
Ahogy Cade nőtt, egyre inkább „repülőgép-megszállottá” vált, és „őrültté” vált, amikor magas építmények közelében volt.
A nagymamája, Fae így magyarázta: „Cade teljesen megrémült a repülőgépektől, mintha szörnyetegek lennének. Nem attól félt, hogy a levegőben vannak. Inkább attól, hogy hová mennek.”
A felvételen a hétéves Cade egy nyüzsgő, felhőkarcolókkal tarkított városon utazik az autóban, amint kijelenti: „Ez hátborzongató.
„Egyszerűen nem szeretek felnézni. Nem szeretnék bemenni abba a magas épületbe... az a nagy, csillogó épület pont úgy nézett ki, mint az Ikertorony. Sok emléket idéz fel, de én nem megyek be, oké?”
„Egyszerűen azt mondta, hogy egy épületben volt, amit valami eltalált, ami felrobbant, és ő leesett. A darabkák hirtelen összeálltak, mint egy kirakós, a repülőgépek, a magas épületek. Ez a személy a Világkereskedelmi Központban volt” - mondta az édesanya.
Cade elárulta a sorozat alkotóinak: „A repülőgép becsapódott a Világkereskedelmi Központba, majd beragadt az épületbe. Amikor zuhantam, még éltem, aztán a törmelék rám zuhant. Semmit sem éreztem, mert meghaltam.”
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.