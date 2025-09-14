Egy 7 éves kisfiú azt állítja, hogy a 9/11-i terrortámadásban halt meg, és emlékszik rá, hogy maga alá temetik a romok

Cade attól a pillanattól kezdve figyelemre méltó volt, hogy a világra jött. Szüleit, Mollyt és Ricket figyelmeztették, hogy soha nem lesznek képesek teherbe esni, és igazán szerencsésnek érezték magukat, hogy végre megszületett csodafiuk.

Fotó: YouTube

De mindössze két és fél hónapos korában már megpróbálta megtenni az első lépéseket, és hihetetlenül korán elérte az összes fejlődési mérföldkövet. Még a nagymamája is bevallotta, hogy nem olyan, mint a többi baba.

„Olyan volt, mint egy öregember. Nem olyan, mint egy ugráló baba. Csak úgy nézett rád, mintha azt kérdezné: »Ki vagy te? Mi vagy te?«” – árulta el. Második születésnapjára „nagyon bonyolult, intelligens szavakat” használt, és „tudott beszélgetni a felnőttekkel ” – magyarázta az anyja.

A körülbelül hároméves gyermek rokonai megdöbbentek, amikor Cade azt állította, hogy a fiú emlékszik a halálára. 2011-ben, a Gyermekemben rejlő szellem című műsorban az LMN-nek adott interjújában Molly így emlékezett vissza: „Az ágyban feküdtem, és Cade az éjszaka közepén sírni kezdett, és arra ébredt, hogy egy magas épületben dolgozik, és az irodájából látta a Szabadság-szobrot. Azt mondta, azt álmodta, hogy az épülettel együtt zuhan, ahogy meghalt.”

„Szürreális, hogy egy hároméves New Yorkról és a halálról beszél. Őszintén szólva, elkezdtem azon gondolkodni... lehet, hogy a Világkereskedelmi Központban volt? De egy hatalmas részem azt mondta, várjunk csak egy percet, ez nem lehet.”

Cade apja, Rick, ragaszkodott hozzá: „Semmit sem mutattunk neki, semmi esélye, hogy tudjon róla. Iskola előtt volt. Óvoda előtt volt.”

A családnak semmilyen kapcsolata nem volt senkivel, aki érintett lett volna a 2001. szeptember 11-i Világkereskedelmi Központ elleni terrortámadásokban, és a 2004-ben született Cade soha nem járt New Yorkban. „Furcsaságnak tartottam, de sosem gondoltam rá. Csak azt gondoltam, hogy élénk képzelőereje van” – árulta el Molly a műsornak.

Ahogy Cade nőtt, egyre inkább „repülőgép-megszállottá” vált, és „őrültté” vált, amikor magas építmények közelében volt.