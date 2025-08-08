Sokkolta a netezőket az anyuka, kisfia már 5 éve nem iszik vizet

Bár a közösségi oldalak tele vannak olyan tartalommal, melyek arról szólnak, miért javasolt a napi elegendő vízfogyasztás és a hidratáltság megőrzése, mégis van olyan, aki nem fogyaszt vizet.

Sokan feledékenységből nem isznak elég vizet. / Fotó: Unsplash

Kelly Mulligan fia, a kilencéves Max már négyéves kora óta nem ivott egy pohár vizet sem. Kelly szerint Max sosem szerette a vizet, mert állítása szerint nincs íze.

Mindig nehéz volt rávenni Maxot, hogy vizet igyon

- idézi az anyuka szavait a Metro brit lap.

Egy új kutatás szerint a britek 43 százaléka tartja unalmasnak a sima egyszerű vizet és 6,7 millió ember napja telik el úgy, hogy egy korty vizet sem isznak. A britek 40 százaléka a teára esküszik, 30 százalékuk kávét iszik, 17 százalékuk pedig szénsavas üdítőkkel oltja a szomját. A nők 37 százaléka számolt be arról, hogy nem iszik elegendő vizet, szemben a férfiak 27 százalékával.

Kelly fia, Max almalevet szokott inni, de anyukája kicsit felhígítja vízzel, hogy ezzel is egy kis vizet juttasson gyermeke szervezetébe.

Egyetértek. Én sem tudok sima vizet inni. Csak szénsavas vizet vagy teát iszom

- áll ki fia döntése mellett Kelly. Az édesanya szerint fia egészséges és aktív, így semmi miatt nem kell aggódnia - magyarázkodott, miután az internetezők egészségtelennek bélyegezték ezt a szokást.

A megkérdezettek 26 százaléka egyszerű feledékenység miatt nem iszik elegendő vizet. 17 százalékuk tapasztal olyan hátrányokat, mint a fejfájás vagy fáradtság.

Riasztó azoknak a száma, akik nem veszik észre, hogy naponta mennyire dehidratáltak és gyakran napokig energiahiánnyal vagy fejfájással küzdenek anélkül, hogy rájönnének, hogy egy pohár víz megoldaná a problémát

- idézi az Unilad Sophie Van Ettingert, egy italgyártó cég vezetőjét.