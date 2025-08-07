Sokkoló pillanatok sem fékezhették: Hős rendőr mentette meg a fuldokló anyát és gyermekét

Egy bajba került kislány kiáltására figyelt fel egy tengerparton pihenő törzsőrmester és felesége az albániai Qerret településen. Az esetet látva azonnal reagált és a hullámzó tengerbe vetette magát, két embert kimentve a mélyülő vízből. Az anya már eszméletlen állapotban lebegett a felszínen, és nem mutatott életjeleket.

Fotó: Police

A megkezdett újraélesztésben a rendőr felesége is szakszerűen részt vett, majd az ellátást később egy a helyszínen tartózkodó orvos vette át, aki a mentő kiérkezéséig folytatta a mellkaskompressziót. Az időben érkező mentősök stabil állapotban szállították a nőt a korházba - olvasható a rendőrség oldalán.

Az eset ismételten példája annak, hogy a rendőr szolgálata a hivatali időn túl is érvényes: lélekjelenléttel és határozott fellépéssel akár emberéletek is megmenthetők – akár egy külföldi tengerparton is”



