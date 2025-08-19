UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
Megégett a keze: nyugdíjas oltotta a lángoló mosógépet Szigetszentmártonon

Szigetszentmárton
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 19. 14:00
Bátormosógéptűznyugdíjas
Egy idős asszony házában gyulladt ki egy mosógép. Az elszánt nyugdíjas saját maga kezdte el oltani a lángokat. Bár keze megégett és sok füstöt lélegzett be, túlélte az oltást.

Ijesztő és kis híján tragédiába torkolló lakástűzhöz riasztották a ráckevei tűzoltókat, a minap. Egy nyugdíjas asszony szigetszentmártoni lakásában ugyanis minden előjel nélkül kigyulladt és vadul lángolni kezdett egy addig teljesen ártalmatlan mosógép. Az idős asszony azonban meghökkentő dologra szánta el magát: saját maga kezdte el oltani a tüzet.

nyugdíjas
A mosógép egyik pillanatról a másikra, váratlanul kapott lángra. Az ott lakó nyugdíjas viszont nem habozott: ő maga kezdte meg az oltást / Fotó: Önkormányzati Tűzoltóság Ráckeve/Facebook

Nyugdíjas kezdte el oltani a lángoló mosógépet

Úgy tudjuk, hogy a mosógép a ház fürdőszobájában volt, itt vette észre az asszony az először füstölő, majd lángoló masinát. A tűz gyorsan terjedt, hamarosan már nem csak a fürdőszobát, hanem egyenesen a kis lakást is veszélyeztette. A tűzoltók nem sokkal dél után kapták a riasztást, azonnal a helyszínre, a helyi Dózsa György utcába indultak. Mire azonban odaértek, még a sokat látott tűzoltók is meglepődtek: a szépkorú asszony ugyanis már elszántan a tűz oltásán szorgoskodott. Hihetetlen, de ha nem is teljesen, de részben sikerrel is járt: mire a katasztrófavédők a lakáshoz értek, a tüzet már részben el is oltotta a bátor néni.

A parancsnokunktól kapott információk szerint a jelzett helyen, családi ház fürdőszobájában mosógép kigyulladt. Kiérkezésünkig a tulajdonos, egy szépkorú hölgy próbálta a tüzet oltani, ez részben sikerült is neki

- írta a Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság. Mint kiderült, az asszony az oltás mellett a biztonságra is gondolt: a gázt ugyanis elzárta.

A végleges oltást egységünk teljes légzésvédelemben, hőkamerás átvizsgálással, egy "H" sugárral végezte el. Az ingatlan áramtalanítása és a gáz kizárása már kiérkezésünk előtt megtörtént 

- sorolták. Bár a bátor néni azonban hősiessége dacára sajnos megsérült: nem csak, hogy belélegezte a gyilkos füstöt, de mind a két kezén megégett. A ráckevei tűzoltók nem hagyták magára, egészen a mentők kiérkezéséig mellette maradtak.

A hölgy enyhe égési sérüléseket szenvedett a kezén, az ujjai megégtek és nagy mennyiségű füstöt nyelt be. Egységünk a mentő kollégák kiérkezéséig a helyszínen a hölgy mellett maradt, hűtötték a kezét és itatták őt. A mentő kollégák kórházba szállították

- zárták soraikat. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
