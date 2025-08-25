Összefognak a motorosok a 8 éves Léniért: őssejtterápiára gyűjtenek

Három éve diagnosztizálták Baksi Lénárdnál az autizmust, amelynek következtében még csak néhány állat hangját tudja utánozni. A nyolcéves gyermeket édesapja egyedül neveli és a nagy áttörést a betegségében az őssejt terápia jelentheti. A költséges kezelésből az elsőt már Szlovákiában meg is kapta. Az orvosok szerint Léninek összesen öt terápiára lenne szükség, amelynek ára meghaladja a 10 millió forintot, ezért a család csak segítséggel tudja előteremteni.

Léniért gurulnak a motorosok

Nincsenek megélhetési problémáink, de egy ekkora összeg nagyon megterhelő a számunkra. Az első terápián már túl vagyunk, annak az ára sikeresen összejött. Nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki mellénk áll ebben a nehéz időszakban

– mondja hálásan Baksy Ádám, Lénárd édesapja, aki elárulja, hogy munkatársai a Borsod-Volános Motoros Közösség is teljes vállszélességgel melléjük álltak. A miskolci DVTK stadionnál szeptember 27-én gyűlnek össze a motorosok egy adománygyűjtő gurulásra, hogy közösen gyűjtsenek pénzt Léni terápiájára, ahol mindenki személyesen találkozhat a kisfiúval.

Nagyon szeretem a munkám. Léni születése óta főállású apa és mellette buszsofőr vagyok. Nekem a munkám a hobbim, és hálás vagyok a főnökeimnek, hogy olyan munkarendben dolgozhatok, ami lehetőséget biztosít, hogy Lénivel is elég időt tölthessek

– mondja, Ádám, aki elárulja, hogy mióta a Volánnál dolgozik, volt néhány nehéz pillanat, de mindig segítő kézre talált.

Öt év sofőrködés a Bükk csodás útjain, aztán egy év irodai munka és egy tanfolyam következett. Lassan két éve újra a kormány mögött ülök. Ha pár napig itthon vagyok, hiányzik az út, a vezetés, az utasok, a kollégák

– érzékenyül el az édesapa, akinek a munkája mellett a másik szenvedélye a motorozás. Az első robogóját 16 éves korában kapta meg. Jó pár év kihagyás után ismét nyeregbe pattant. Egy kollégájától vásárolta a járgányát, amellyel messzebbre is el tud jutni. Azóta Lénivel együtt járják a környékbeli játszótereket két keréken.



Most mindkét szál összeér! A Volános motorosok szervezésében, egy fantasztikus napot fogunk eltölteni együtt! Volánosok motorral vagy motor nélkül, motorosok, volán nélkül, együtt érezzük jól magunkat, és mutatjuk meg, milyen összetartó csapat vagyunk

– zárja a beszélgetést az édesapa, aki bízik benne, hogy a rendezvényen sikerül összegyűjteniük annyi pénzt, hogy gyermek megkaphassa a szükséges kezeléseket, és Léni megszólal.

