Két évig félrekezelték a 3 gyermekes édesanyát: most közölték vele, haldoklik

Egy fiatal anyuka azt mondja, dühös és sokkos állapotban van, miután gyógyíthatatlan rákot diagnosztizáltak nála, annak ellenére, hogy két évig egy másik betegséggel kezelték. Úgy hitték, a 31 éves Mary-Beth Cleatornak krónikus kismedence-gyulladása és endometriózisa van.

Fotó: GoFundMe

Két évvel később azonban kiderült, hogy negyedik stádiumú vastagbélrákja van, ami azt jelenti, hogy most fel kell készítenie gyermekeit arra, hogy már nem lesz velük.

„Sokkban voltam. Nem tudtam, mi ütött belém. Eltartott egy ideig, mire feldolgoztam, főleg azt a tényt, hogy a negyedik stádiumban jártam” – mondta.

A Nottinghami Egyetemi Kórházak (NUH) közölték, hogy vizsgálják Cleator „aggályait”. A háromgyermekes anyukának, aki az elmúlt 10 évben sokat járt kórházba, azt mondták, hogy endometriózisra gyanakszanak, miután egy vizsgálat egy golflabda méretű kinövést mutatott ki a petefészkében – írja a Nottinghamshire Live.

Az endometriózis során a méhnyálkahártya – vagy méh – sejtjeihez hasonló sejtek nőnek a test más részein. Emellett krónikus kismedencei gyulladásos betegséget is diagnosztizáltak nála, ami a reproduktív rendszer, azaz a méh, a petevezetékek és a petefészkek fertőzése.

A Nottinghamshire-i Radcliffe-ből származó Mary-Beth azt mondta, hogy két éven át a Queen's Medical Centre-be járt a sürgősségire, akik mindig a nőgyógyászati osztályra irányították, így a rákját nem fedezték fel. Végül márciusban már bélelzáródással került kórházba, rengeteget fogyott - ekkor jöttek rá az orvosok a valódi diagnózisra.

„Műtöttek, és megtalálták a rákot. Azt mondták, hogy akár két évig is ott lehetett, és akár 10 évig is eltarthat, mire eléri a negyedik stádiumot” – emlékezett vissza a 3 gyermekes édesanya. „Dühös lettem. Hetekig dühös voltam. Bocsánatot kértek, és azt mondták, hogy néha nagyon hasonlít az endometriózisra.”

Az édesanya nem törődik azzal, hogy az orvosok szerint végstádiumban van és haldoklik. Mint mondta, nem akar határidőt szabni az életének, csak megpróbálja a lehető legnormálisabb életet biztosítani gyermekei – 10, 5 és 2 évesek – számára.