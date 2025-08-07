Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
"Lefeküdtem a mostohaapámmal és most terhes vagyok a gyerekével"

mostohaapa
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 07. 06:00
terhességiszex
"Amikor elkezdtük, megkérdeztem a védekezésről, de azt mondta, nem lehet gyereke."
P. E.
A szerző cikkei

Egy fiatal lány kérte a szakértő segítségét. Egy játékos veszekedés szexbe torkollott a mostohaapjával és most terhes a gyerekével.

terhesség, baba, pocak, kiscipő
Fotó: freepik.com

"Mindig is kedveltem. 31 éves, és egy üdülőtábor vezetője abban a üdülőhelyen, ahol lakunk. Anyukám 42 éves, és két éve vannak együtt. Akkor ismerkedtek meg, amikor takarítónőként kapott állást, és a tábor takarító csapatának vezetője lett. Még főiskolára járok, és most töltöttem be a 19-et. Voltak már barátaim, de jelenleg nincs senki különleges.

A nevelőapám tavaly karácsony után költözött hozzánk. Nemrég anya elment egy wellness hétvégére a barátaival, engem pedig otthon hagyott a nevelőapámmal. Egyik éjjel áramszünet volt, és az egész utcánk sötét volt. Kicsit megijedtem, de a nevelőapám megnyugtatott. Miközben körülnéztünk a gyertyák után, átkarolt – és azt mondta, ne aggódjak. Aztán csiklandozni kezdett, én pedig ugyanezt tettem. Végül játékosan verekedtünk a padlón.

Amikor felkeltem, hogy elszaladjak, felhúzta a pizsamámat, hogy lássa alatta a meztelen testemet. Zavarban voltam, de magához húzott, és szenvedélyesen megcsókolóztunk. Bementünk a szobámba és szexeltünk. Megkérdeztem tőle, van-e nála óvszer, de azt mondta, hogy nem lehet gyereke.

De aztán késett a menstruációm és a terhességi teszt bebizonyította, mennyire buta voltam. Amikor elmondtam a nevelőapámnak, azt mondta, hogy vagy a teszt rossz, vagy hogy mással szexeltem, de ez nem igaz. Az övé. Dühös, és azt mondja, hogy „meg kell szabadulnom a gyerektől”. Nem tudom, mit tegyek."

A szakértő szerint a döntés a fiatal lány kezében van, nem a férfiéban. Azonban ha megtartja a babát, mindenképpen el kell mondania az igazságot az anyjának. Az is egy kellemetlen helyzet lenne, ha egy fedél alatt kellene élnie a mostohaapával úgy, hogy nem mondják el a titkukat. 

"Az anyukád először biztos nagyon mérges lesz, hogy nem lehet megbízni ebben a férfiban. És bár már túl vagy a beleegyezési korhatáron, azt meg kell jegyezni, hogy a mostohaapád nagyon durván kihasznált és visszaélt a helyzetével. Mindenképpen beszélned kell az édesanyáddal és aztán meghozni a döntést".

