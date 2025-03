Magukkal vitték szörnyű titkukat a Huszti ikrek – még édesanyjuknak sem beszéltek róla

Ahogy arról lapunk többször beszámolt, a fél világot sokkolta a Skóciában eltűnt ikrek tragédiája. A tornyospálcai Huszti Eliza és Huszti Henrietta január 7-én tűnt el a skóciai Aberdeen városában. A két nő éjszakai sétára indult, több biztonsági kamera is rögzítette útjukat. A belvárosban sétálgattak, majd átsétáltak a Victoria hídon és a Dee folyó menti ösvényre tértek le. Innen azonban már nem tértek vissza.

A Skóciában eltűnt ikrek ügyében még mindig rengeteg a kérdőjel / Fotó: Scottish police

A skót rendőrség hetekig vizsgálta a folyó partját, vízi egységek pásztázták a folyót és még a környező épületeket is átnézték. Több rejtélyes körülmény is felmerült az eltűnésük kapcsán. Az egyik, hogy a nők aznap korábban is jártak ugyanezen az útvonalon, mintha csak terepszemlét tartottak volna. A másik pedig, hogy eltűnésük előtt pár órával írtak egy sms-t a főbérlőjüknek, hogy már nem térnek vissza a lakásba. A család azonban erről a tervről mit sem tudott, pedig pár nappal korábban beszéltek telefonon az édesanyjukkal. Végül pár héttel később, január 31-én két holttestre bukkantak a folyóban. Napokkal később bebizonyosodott: a Huszti nővéreket találták meg.

A Skóciában eltűnt ikrek édesapja összeomlott

A család teljesen összetört a hír hallatán. A lányok édesapja, Huszti Miklós kizártnak tartja, hogy lányai önként vetettek véget az életüknek. Az édesapa megtörten nyilatkozott a SZON-nak, ahol elmondta, szerinte valaki végzett a nőkkel.

Fogalmam sincs, mi történhetett a lányaimmal, de abban biztos vagyok, hogy nem lettek öngyilkosok. Úgy hiszem az SMS-t sem ők küldték a főbérlőjüknek, hanem valaki más vagy mások, akik elcsalták, elrabolták a gyerekeimet. Valahol azt olvastam, hogy az eltűnésük idején az ott élők sikolyokat hallottak a folyó felől. Talán az ő sikolyaikat...

– zokogott az apa, aki bízik a rendőrségben és abban, hogy kiderítik, mi történt valójában.

A skót rendőrség azonban biztos abban, hogy nem történt bűncselekmény, az idegenkezűséget is kizárták. Időközben megérkezett a hivatalos papír is, miszerint a nők halálát fulladás okozta. A hatóságok továbbra is nyomoznak az ügyben, azonban egyelőre semmilyen előrelépés nem történt. Semmilyen nyomot nem találtak, pedig átkutatták az albérletüket, híváslistáikat, személyes holmijukat. Könnyen lehet, hogy örökre rejtély marad, hogy mi is történt a nőkkel azon a végzetes éjszakán.