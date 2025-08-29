„Olyan, mint valami nyálkás semmi” – el sem hiszed, mivel hidratálja magát ez a nő

Egy nő, aki annyira utálja a vizet, hogy kétszer is kórházba került miatta, elárulta, hogy kávéval és sörrel hidratálja magát a megszokott víz helyett.

El sem hiszed, mivel hidratálja magát ez a nő (fotó: Pexels)

Lori Cheek azt mondja, azért nem szereti a vizet, mert az átlátszó folyadék egyszerű és nem túl inspiráló. Tapasztalt triatlonistaként bármikor inkább megiszik egy csésze kávét vagy egy korsó sört regeneráló italként víz helyett. Bár online sokan kritizálják egészségtelen nézetei miatt, ő nem törődik vele, mit gondolnak az emberek, és úgy véli, túlzottan a vízre támaszkodnak.

Sokan azt hiszik, a víz az egyetlen hidratáló eszköz, de ez egyszerűen nem igaz. Az emberek »felfrissítőnek« nevezik, de nekem soha nem volt ilyen élményem. Olyan, mint valami nyálkás semmi, ami lefolyik a torkomon. Érzem, hogy ízre vágyom.

Lori már gyerekkora óta utálja a vizet. Mivel a szülei is kerülték, így számára nem volt gond elkerülni. Az 52 éves Lori, aki az Egyesült Államokban, Kentucky államban él, a napját egy kávéval kezdi, és a nap további részében még három csészével iszik.

Ezután ízesített vizet, például Crystal Lightot vagy sportitalt fogyaszt, biciklizés után pedig néhány sört. Vacsora után pedig, hogy biztosítsa a megfelelő hidratáltságot, néhány Pedialyte jégkrémet is elfogyaszt az elektrolitpótlás érdekében.

Átlagosan havonta 150 dollárt (50 ezer forint) költ hidratálásra, szemben azzal, ha csak vizet ivott volna, ami ingyenes lett volna - írja a Mirror.

