Kathi BélaUkrajnaSziget 2025Otthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
20°C Székesfehérvár

Zsuzsanna, Tiborc névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Színes ruhák és könnycseppek: gyertyagyújtást tartottak a 12 évesen elhunyt Fricsi Dóra emlékére – galéria

gyász
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 11. 06:35
Szekszárdgyertyagyújtás
Úgy búcsúztak a fiatal lánytól, ahogy ő szerette volna. A váratlanul elhunyt Fricsi Dóra emlékére színes ruhákban, mécsesekkel és virágokkal érkeztek a gyászolók. Nyugodjék békében!

Szombaton jött a megrázó hír, hogy elhunyt a KSC Szekszárd egyik fiatal tehetsége, Fricsi Dóra. A közösség gyászba borult. A fiatal, mindössze 12 éves lány múlt kedden lett rosszul edzés közben. Összeesett, majd pedig megállt a szíve. A helyszínen újraélesztették, majd pedig mentőhelikopter szállította Budapestre. Noha szerdán úgy tűnt, az állapota stabilizálódik, sajnos végül mégis életét vesztette.

Fricsi Dóra emlékére gyertyagyújtást tartottak vasárnap
Fricsi Dóra emlékére gyertyagyújtást tartottak vasárnap 

A Klub vasárnap, augusztus 10-én este tartott gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést. "Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg, így emlékezzünk közösen gyertyagyújtás mellett egy olyan kivételes sportolónkra, aki közösségünkből rendkívüli módon fog hiányozni" – írták közösségi oldalukon.

Színes ruhák, mécsesek, virágok: Fricsi Dóra emléke a szívekben él tovább

A megemlékezésen összegyűlt Dóri családja, szerettei, iskola- és sporttársai. Valóban mindenki úgy tett, ahogy a Klub kérte: színes ruhákban érkeztek a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Drazsen Petrovics emlékfához, hogy búcsúzzanak a kamaszlánytól.

Galériánk a megemlékezésről az alábbi fotóra kattintva nézhető végig:

Galéria: Gyertyagyújtás Fricsi Dóra emlékére
1/14
Gyertyagyújtás Fricsi Dóra emlékére

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu