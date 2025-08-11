Színes ruhák és könnycseppek: gyertyagyújtást tartottak a 12 évesen elhunyt Fricsi Dóra emlékére – galéria

Szombaton jött a megrázó hír, hogy elhunyt a KSC Szekszárd egyik fiatal tehetsége, Fricsi Dóra. A közösség gyászba borult. A fiatal, mindössze 12 éves lány múlt kedden lett rosszul edzés közben. Összeesett, majd pedig megállt a szíve. A helyszínen újraélesztették, majd pedig mentőhelikopter szállította Budapestre. Noha szerdán úgy tűnt, az állapota stabilizálódik, sajnos végül mégis életét vesztette.
A Klub vasárnap, augusztus 10-én este tartott gyertyagyújtással egybekötött megemlékezést. "Dóri egy cserfes, mindig vidám személyiség volt, a társaságának középpontja, ezért a családjának kérése az, hogy aki teheti, színes ruhában jelenjen meg, így emlékezzünk közösen gyertyagyújtás mellett egy olyan kivételes sportolónkra, aki közösségünkből rendkívüli módon fog hiányozni" – írták közösségi oldalukon.
A megemlékezésen összegyűlt Dóri családja, szerettei, iskola- és sporttársai. Valóban mindenki úgy tett, ahogy a Klub kérte: színes ruhákban érkeztek a Szekszárd Városi Sportcsarnoknál található Drazsen Petrovics emlékfához, hogy búcsúzzanak a kamaszlánytól.
Galériánk a megemlékezésről az alábbi fotóra kattintva nézhető végig:
