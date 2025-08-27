"23 éves halottasházi fodrász vagyok... ezért szeretek halottakkal dolgozni"

A chicagói fodrász, Diamond Zamor, 27 különböző styling szolgáltatást kínál, de elmagyarázta, miért az elhunytak gondozása lesz mindig a kedvence.

A 23 éves fodrász imád halottakkal dolgozni Fotó: Pexels

A frizurakészítés természetes úton jött számára. Diamond, akit szakmailag Dimee-ként ismernek, a mesterséget dédnagymamájától örökölte, aki azt édesanyjának adta tovább, majd végül hozzá is eljutott.

Eleinte félt belépni a zsúfolt szépségiparba, és szerette volna megtalálni a módját, hogy kitűnjön a tömegből. Hamarosan meg is találta, és egy olyan egyedi szolgáltatást kínált, amit a legtöbb fodrász nem: halottak hajának formázását.

Dimee-t váratlanul ismertették meg a temetkezési szakmával, amikor egy iskolai ügyfele megkérte, hogy készítse el nagymamája frizuráját a temetésre.

Akkoriban őszintén szólva nem is tudtam, hogy ezt fodrászok is csinálják. Ideges voltam, de gyorsan rájöttem, hogy ez jelentős új szenvedéllyé válik a karrieremben.

- vallotta be.

Ma már Dimee gyászoló családoknak segít életük egyik legnehezebb időszakában, és úgy fogalmazott, hogy ez karrierje egyik legkifizetődőbb aspektusa.

Számomra ez nem csupán hajformázás. Arról is szól, hogy kényelmet és megfelelő lezárást nyújtsunk a családoknak.

- osztotta meg.

Dimee a saját belső békéjében talál erőt, és elmondása szerint nem fél a haláltól, inkább elfogadja és átöleli azt. Ugyanakkor elismerte, hogy a munka érzelmileg akkor a legnehezebb, amikor fiatal elhunyttal dolgozik. Ezek az esetek sokkal jobban megterhelik.

A fiatalabb ügyfelek jelenléte mintha megmaradna. Mintha a lelkük még nem lenne teljesen kész elengedni. Az ilyen tapasztalatok képesek megváltoztatni az embert.

Dimee ereje és együttérzése megmutatkozik a munkájában, de elárulta, hogy másfajta lelki erőre volt szüksége, amikor elhunyt nagynénje frizuráját készítette el. A szomorúság különösen erősen rátört azon az alkalmon, de most már szeretettel gondol vissza az élményre.

Ez a pillanat emlékeztetett arra, hol kezdődött az utam, és ezt az utazást örökre magammal viszem.

- mesélte a Daily Mail-nek.