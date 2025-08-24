„Elképesztő volt” – bőrbeteg Flórián ujjak nélkül is hatalmas DJ partit csapott

Hatalmas bulit csapott Vass Flórián. A pillangóbőrrel küzdő fiú az edzésre motiváló videói után, most a DJ pult mögött vonta magára az emberek figyelmét.
A 17 éves fiú nem kapott könnyű sorsot az élettől, ő mégsem sajnálkozik; életvidám és a lehető legtöbbet szeretné kihozni az életéből. A ritka bőrbetegsége, a pillangóbőr miatt minden apró súrlódás fájó sebeket ejthet a bőrén, valamint nehezen tud fogni, mert nem fejlődött ki megfelelően a kézfeje. Flórián azonban nem adja fel, kitartóan edz és ujjak nélkül is megtanult zenéket keverni. A közönség pedig imádja.
Flórián, művésznevén DJ FLOWresz kitartó gyakorlása odáig jutott, hogy nemrégiben egy balkányi edzőteremben keverhette élőben a zenét, most, pedig egy záhonyi Bowling Clubban lépett fel.
„Túl vagyok az első clubbos fellépésemen. Mit is mondjak, elképesztő volt!” – kezdte a Borsnak Flórián.
Jó volt látni, hogy tetszik az embereknek az, amit csinálok. A retrótól kezdve a tech houseig, mindenki kedvére játszottam. Volt sikítás, éneklés, táncolás, felejthetetlen élmény marad. A fellépés után fotózkodtunk, gratuláltak, mondták, hogy nagyon tetszett nekik a buli.
Flórián igazi példakép
Az akaraterős és kitartó fiú sokak példaképévé vált. Flórián szeretne jó példát mutatni és arra buzdítja az embereket, hogy küzdjenek az álmaikért.
Azt tanácsolom másoknak, hogy ne adják fel az álmaikat, és ha tehetik, mutassák meg a világnak azt, amiben tehetségesek.
