„Elképesztő volt” – bőrbeteg Flórián ujjak nélkül is hatalmas DJ partit csapott

Hatalmas bulit csapott Vass Flórián. A pillangóbőrrel küzdő fiú az edzésre motiváló videói után, most a DJ pult mögött vonta magára az emberek figyelmét.

Flórián a DJ pult mögött Fotó: beküldött/ Katona Roland Henrik

A 17 éves fiú nem kapott könnyű sorsot az élettől, ő mégsem sajnálkozik; életvidám és a lehető legtöbbet szeretné kihozni az életéből. A ritka bőrbetegsége, a pillangóbőr miatt minden apró súrlódás fájó sebeket ejthet a bőrén, valamint nehezen tud fogni, mert nem fejlődött ki megfelelően a kézfeje. Flórián azonban nem adja fel, kitartóan edz és ujjak nélkül is megtanult zenéket keverni. A közönség pedig imádja.

„Volt sikítás, éneklés”

Flórián, művésznevén DJ FLOWresz kitartó gyakorlása odáig jutott, hogy nemrégiben egy balkányi edzőteremben keverhette élőben a zenét, most, pedig egy záhonyi Bowling Clubban lépett fel.

„Túl vagyok az első clubbos fellépésemen. Mit is mondjak, elképesztő volt!” – kezdte a Borsnak Flórián.

Jó volt látni, hogy tetszik az embereknek az, amit csinálok. A retrótól kezdve a tech houseig, mindenki kedvére játszottam. Volt sikítás, éneklés, táncolás, felejthetetlen élmény marad. A fellépés után fotózkodtunk, gratuláltak, mondták, hogy nagyon tetszett nekik a buli.

Flórián hatalmas bulit csapott Fotó: beküldött/ Katona Roland Henrik

Flórián igazi példakép

Az akaraterős és kitartó fiú sokak példaképévé vált. Flórián szeretne jó példát mutatni és arra buzdítja az embereket, hogy küzdjenek az álmaikért.