Kórházba került halva született Dorci: hasfájással kezdődtek a problémák

A halva született Dorci nemrégiben ünnepelte a 8. születésnapját; most pedig a frászt hozta a szüleire. Vírusfertőzés miatt pénteken kórházba került, ahonnan csak most engedték haza. Köszönhetően a szülők éberségének Dorci egyre jobban érzi magát.

Dorci a kedvenc meséjét nézve gyógyul Fotó: Beküldött

Dorci halva született, de az orvosoknak sikerült újraéleszteniük. Születésekor agytörzsi agyvérzést kapott, súlyosan károsodott a központi idegrendszere. Két hónapot ápolták az intenzíven, a szülei csak ezt követően vihették haza. A kislány sok mindent megért, de nem tud járni és beszélni, az igent és a nemet intéssel tudja jelezni, ezért igyekeznek eldöntendő kérdéseket feltenni neki. Hatéves kora óta egy speciális bentlakásos iskolában tanul, ahol a képességeinek megfelelő fejlesztést kapja, hogy minél hamarabb felépüljön. Az intézményben kitűnően teljesít, a szülei büszkék rá. Dorci most újból kórházba került.

Dorci négy üveg infúziót kapott

Dorci már 8 éves, de nem tud beszélni, ezért nem képes szólni, ha rosszul érzi magát. Szerencsére a szülők időben észrevették, hogy baj van, gyorsan kórházba vitték, ahol infúzióra kötötték. Kiderült, hogy vírusfertőzést kapott. Dorci már jobban van és hazaengedték.

Egyszer hányt, csütörtökön bágyadt volt, gondoltam éjjelre kialussza. Péntek délelőtt csak feküdt, aludt, egész délelőtt, pár kortyot ivott. Acetonos volt a lehelete. Bejöttünk a kórházba. Nem volt láza, a pociját fájlalta. Négy üveg infúziót kapott

– mesélte a Borsnak Dorci anyukája, Harasztia Judit.

Dorci számára is kezdődne az iskola szeptember 1-jén, de a betegsége miatt nem mehet közösségbe. Szerdán vissza kell mennie kontroll vizsgálatra.