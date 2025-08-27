Elképesztő felfedezés: Megoldódott a Bermuda-háromszög rejtélye

Évtizedek óta rejtélyek és összeesküvés-elméletek lengik körül a Bermuda-háromszöget – a térséget, ahol hajók és repülők százai tűntek el nyomtalanul. Most egy brit tudós azt állítja, végre megoldotta a világ egyik legnagyobb rejtélyét.

A Bermuda-háromszög évek óta lázban tartja az embereket.

Fotó: Forrás: Shutterstock/Peter Hermes Furian

Dr. Simon Boxall, a Southamptoni Egyetem oceanográfusa szerint nincs szó földönkívüliekről vagy időkapukról. A magyarázat sokkal prózaibb, de annál ijesztőbb: a ’rogue waves’, vagyis a gyilkos óriáshullámok állhatnak a háttérben. Ezek a kiszámíthatatlan, akár 30 méter magasra tornyosuló vízfalak a semmiből is feltűnhetnek, és olyan erővel csapnak le, hogy egy hatalmas hajót is kettétörhetnek. A kutató szerint egy ilyen hullám akár két-három perc alatt is a tenger mélyére küldhet egy egész óceánjárót.

A Bermuda-háromszög legismertebb eltűnése a USS Cyclops hadihajóhoz köthető, amely 1918-ban 306 fős legénységével együtt veszett oda nyomtalanul. Dr. Boxall számítógépes modellekkel és makettekkel igyekezett rekonstruálni a körülményeket, és úgy találta: egyetlen óriáshullám is elég lehetett ahhoz, hogy a több száz méter hosszú hajó kettétörjön.

Ezek a hullámok meredekek, magasak és teljesen váratlanul érkeznek. Ha rossz szögből találják el a hajót, az percek alatt eltűnhet

– magyarázta a tudós.

Bár sokak számára ez kielégítő magyarázatnak tűnhet, nem minden szakértő ért egyet azzal, hogy a Bermuda-háromszög valódi rejtély lenne. Az amerikai NOAA (National Oceanographic and Atmospheric Administration) szerint a térségben történt balesetek száma nem haladja meg más, hasonlóan forgalmas óceáni útvonalakét. Az viszont kétségtelen, hogy a Bermuda-háromszög legendája tovább él, és minden új tudományos magyarázat csak még jobban lázban tartja a világot, írja a Daily Mail.