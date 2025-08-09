"Anya vagyok és havi 1 milliót keresek azzal, hogy testépítőknek eladom az anyatejem"

Egy anyuka felfedte mellékállását - fehérjerajongó testépítőknek adja el a felesleges anyatejét. A 23 éves, amerikai McKenzie Stelly nehéz utat járt be, miután nehezen szoptatta első gyermekét, a négyéves Eliast, mivel a kisfiú szokatlan módon két alsó foggal érkezett.

Anyatejet ad el a testépítőknek

Második gyermekét, Rhettet azonban minden gond nélkül tudta szoptatni és így rájött, hogy „tisztességes” tejtermelés van a mellében. Kezdetben a felesleget a Tiny Treasures kórházi ügynökségen keresztül adományozta, szerény 1 dollárt keresve unciánként. Miután azonban a Facebookon posztolt a túlkínálatáról, egy testépítő azonnal írt neki privátban, hogy anyatejet kérjen izomépítő ambícióinak kielégítésére.

2025 júliusában elkezdte árulni a tejét unciánként 5 dollárért ezeknek a fitneszrajongóknak, így havonta szép 3500 dollárt (1,1 millió forint) keresett. Úgy tűnik, a testépítők vonzódnak az anyatejhez a fehérjetartalma miatt – bár a tudományos közösség továbbra is szkeptikus ezzel kapcsolatban.

A Louisiana állambeli Lafayette-ből származó, otthon maradó McKenzie a következőket mondta: „Az emberek azt gondolják, hogy az anyatejet mindig ingyen kellene adni, és én bizonyos mértékig egyetértek ezzel, de ez még mindig a testem és az időm terméke. Voltak már olyan ügyfeleim, akik kedvezményes árat kértek, mert nehezen boldogultak, de aztán egy Rolls-Royce-szal jöttek el a tejért. A testépítőknek magasabb árat számítok fel, mert ők felnőttek, és ez egy olyan életmódválasztás, amit kipróbálnak. Az anyatej nem létszükséglet számukra; egy eszköz, amivel növelhetik a fehérjebevitelüket. Először furcsának találtam, de ez még azelőtt volt, hogy láttam volna, mennyit tudok keresni.”

Megjegyzi, hogy a tej lefejése nem olyan egyszerű, mint amilyennek látszik. Az anyuka azt mondta: „A fejés nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik. Igen, a testem termeli, de be kell tartanom egy rutint, hogy elkerüljem a tejcsatornáim eltömődését.”

McKenzie 2024 augusztusa óta dokumentálja vállalkozói útját a TikTokon, amely figyelmet és kritikát egyaránt kiváltott. Azt állítja, hogy a trollok azzal vádolják, hogy „nem szabadna hasznot húznia” az anyatejből, amire így válaszol: „Az embereknek megvan a saját véleményük – de én az egyik fülemen beengedem, a másikon ki.”