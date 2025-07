Az orvosok vitaminhiányra gyanakodtak, sokkoló diagnózist kapott az anyuka

A 43 éves édesanya, Tracey Condron korábban egészséges és aktív életet élt, családja volt az élete középpontjában. Ám 2024 második felében rejtélyes tünetek jelentkeztek nála, mint légszomj, szédülés, zavartság, gyakori fejfájás, és furcsa szagokat érzett. Az orvosok kezdetben vitaminhiányra gyanakodtak, de a sok étrend-kiegészítő sem segített.

A háromgyermekes édesanya majdnem életét vesztette az otthona miatt / Fotó: Pexels (Illusztráció)

Az édesanya tünetei rosszabbodtak

Tracey és családja azt hitték, hogy súlyos, gyógyíthatatlan betegsége van. Lánya, Shelina elmondta a The Mirror-nak, hogy édesanyjuk mindig fiatalos, energikus anyuka volt, hirtelen viszont fáradt, zavart lett, az arca gyakran vörös és felpuffadt volt. Az állapota romlott, mivel gyakran eltévedt a saját otthonában is, valamint ingerlékennyé vált. Végül január 8-án rohamot kapott, miközben hálószobájában tartózkodott – ott, ahol a hibás kazán is volt.

A szomszédjától kért kétségbeesetten segítséget, de erre nem is emlékszik. A kórházban kiderült, hogy életveszélyes szén-monoxid mérgezést szenvedett.

Traceyt hat napra mesterséges kómába helyezték. Végül minden kiderült: a kazán és a gázmérő körüli szivárgás okozta a mérgezést. Bár túlélte, egészsége súlyosan károsodott, gerincsérülést szenvedett, szívproblémái vannak és sajnos a munkáját is elveszítette. Tracey ma is ugyanabban a lakásban él, és küzd azért, hogy felelősségre vonják a karbantartásokat elmulasztó főbérlőt. Tapasztalatait a közösségi médiában osztja meg, hogy felhívja a figyelmet a szén-monoxid veszélyeire, és segítse a megelőzést.