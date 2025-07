Tragédiába torkollott a baráti nyaralás: meghalt a 29 éves férfi

Június 30-án a bátyám elvesztette az egész jövőjét, az első baráti nyaralására ment, és a tengerbe veszett Skegness strandján. Az áramlat olyan gyorsan magával ragadta őt, és a tenger ellen nem lehet harcolni. Tényleg mindent meg akarunk adni neki, és még többet is, és meg akarjuk mutatni neki, hogy mennyire szeretik és imádják, és mindig is imádni fogják, soha nem lesz még egy olyan ember, mint ő, aki ilyen önzetlen és szeretetteljes, mindenki, aki valaha is találkozott vele, imádta őt, és mi, mint család, nagyon hálásak lennénk minden segítségért, amit adni tudnak. Áron bárkinek odaadná az utolsó fontját is, és senki sem érdemel olyan búcsút, mint ő. Örökre 29 éves lesz