„Nem tudok sétálni meg sok játékot játszani" – A 8 éves Cserhalmi Sára szerint viszont jó dolog is van a betegségében

Ahogy arról a Ripost korábban beszámolt, Cserhalmi Sára egy vidám, cserfes, nyolcéves szegedi kislány, akinek nehéz feladatot szánt az élet. A kislány egy roppant ritka születési rendellenességgel látta meg a napvilágot, amely miatt izommerevséggel küzd. Sárának rendszeres terápiákra van szüksége ahhoz, hogy egyszer önállóan járhasson. A kis harcos kitartóan küzd és napról napra egyre ügyesebb.

Cserhalmi Sára kitartóan küzd a céljaiért Fotó: Facebook/Sára Lépteiért Alapítvány

Cserhalmi Sára ritka betegségben szenved

Sára édesanyja, Cserhalmi Gerlach Sarolta 9 hetes terhes volt, amikor kiderült, hogy ikreket vár. A felhőtlen örömöt nem sokkal később azonban hatalmas aggodalom váltotta fel. Egy vizsgálat során kiderült, hogy TTTS-sel, azaz Iker-Iker Transzfúzióval állnak szemben.

Ez azt jelenti, hogy a két magzat keringése a közös lepényen keresztül érösszeköttetések útján kapcsolatban áll egymással, tehát Lili mindent odaadott Sárának, akinek így felvizesedett a szervezete.

A baj az édesanya terhességének 22. hetében következett be, amikor egyes stádiumból nagyon gyorsan négyes stádiumba kerültek a lányok. Ahhoz, hogy az életüket megmentsék, Saroltát megműtötték: a méhlepényen az összekötő ereket át kellett vágniuk az orvosoknak, így megszűnt a véráramlás a két lány között. Az ikrek három hétig lebegtek élet és halál között, amikor is nem lehetett tudni, mi lesz a végkifejlet. Szerencsére a beavatkozás sikerrel végződött, így 2016. szeptember 19-én megszületett Sára és Lili.

A szülés után derült ki, hogy Sára agyában több ciszta is kialakult, ami miatt a teljes testében izommerevség állt be. A kislánynak emiatt hatalmas megpróbáltatás még a kezét is felemelnie. Szülei féléves kora óta hordják őt különböző terápiákra és fejlesztésekre. Azóta már két komoly műtéten is átesett Barcelonában. A család a mai napig országszerte különböző kezelésekre jár, melyek azt a célt szolgálják, hogy teljesülhessen az álmuk és Sára egyszer önállóan járhasson.

Sarolta elárulta, hogy Lili és Sári nagyon közel állnak egymáshoz. Az édesanya szerint Lili érettebb a koránál, féltve óvja ikertestvérét, akivel gyakran kézenfogva, összebújva alszanak el. Az édesanya egy megható videót is kiposztolt, amelyben különböző kérdéseket tett fel a lányoknak Sára betegségéről.

Azért vagyunk Pécsen, hogy Sári tornázzon, hogy fejlődjön és ügyesebben sétáljon. Sári agyicisztákkal született

– magyarázta Sára testvére, Lili.

Ezért izommerev vagyok, úgyhogy nem tudok sétálni meg sok játékot játszani

– vágta rá azonnal Sára.