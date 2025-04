Megtörtént a csoda: közelebb került a leukémiás Ágoston a gyógyuláshoz

"Ágoston útja még nem ért véget, de most egy nagyon fontos lépés következhet. Már nem az a kérdés, hogy elindulhatunk-e, hanem az, hogy mikor. Tudjuk, hogy sokan drukkoltok továbbra is, és ez nagyon sokat jelent nekünk. Köszönjük, hogy velünk voltatok – vagytok – és reméljük, maradtok is. A gyűjtést ezzel a nappal és eredménnyel lezártnak tekintjük. Az összeget úgy határoztuk meg, hogy legyen benne tartalék, és az utazás, szállás költséget is tudjuk finanszírozni. Előzetes információk alapján a kórház is fog tudni valamennyi kedvezményt adni (ez új információ, konkrétumokat még nem tudunk), szóval úgy gondoljuk, hogy anyagilag biztonságban vagyunk." - számoltak be a további jó hírekről.