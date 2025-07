Papírba csomagolva hagyták az autóban kisbabaként – 61 év után keresi az anyját, hogy megköszönje neki

Egy kanadai férfi, Sherwin Moscovitch élete legnagyobb rejtélyére próbál választ találni: ki az édesanyja, aki 1964-ben, néhány órás korában egy papírzacskóban hagyta őt a kórház előtt? Bár azóta eltelt több mint hat évtized, Sherwin egyetlen dolgot szeretne mondani neki: „Köszönöm.”

Kisbabaként hagyta magára az anyja, most felkeresné

Sherwin Moscovitch 1998-ban, teljesen véletlenül bukkant rá születésének történetére egy közszolgálati könyvtár archívumában, miközben mikrofilmeket böngészett. Egy újságcikk beszámolt egy 1964. március 23-án, Regina városában (Saskatchewan, Kanada) talált újszülöttről, akit egy orvos autójában, papírzacskóban és takaróba csavarva hagytak. A cikkben szereplő dátumok és részletek alapján felismerte: ő az a gyermek. Sherwin mindig tudta, hogy örökbe fogadták, de arról sosem volt tudomása, hogy ilyen drámai körülmények között került új családjához. Az első sokk után elindult az igazság keresésének útján – nem volt könnyű dolga.

Bár sokáig nem akadt nyomra, 2016-ban a DNS-tesztelés fejlődése áttörést hozott. Egy ilyen teszt segítségével sikerült kapcsolatba lépnie biológiai apjával és féltestvérével is. Az édesapa Regina városában élt – Sherwin azonnal odautazott, és személyesen próbálta felvenni vele a kapcsolatot. Bár beszéltek néhány percet, az idős férfi nem tudott visszaemlékezni arra, kivel volt kapcsolata 1963-ban, így Sherwin nem jutott közelebb az édesanyja kilétéhez.

Azóta is reménykedik, hogy egyszer rátalál. Visszatért a közösségi médiába is, hátha valaki emlékszik valamire, vagy jelentkezik egy ismerős. Facebook-csoportokban is megosztja történetét, és újra és újra felteszi a kérdést: ki lehetett az a nő, aki abban a sorsdöntő pillanatban megszülte őt, majd – ki tudja, milyen okból – magára hagyta?

Ha megtalálnám, csak ennyit mondanék: köszönöm

– mondja Sherwin.

Sokkal rosszabbul is elsülhetett volna.

Sherwin 61 évesen is elszántan kutat a gyökerei után. Bár ideje egyre kevesebb, reménye nem lankad: talán egyszer megtudhatja, ki is volt az az asszony, akinek az életét köszönheti, írja a People.