Anyatejes kisbabájától szakították el az édesanyát: a férj mindent megtesz, hogy visszakapja feleségét

Tragikus fordulatot vett egy fiatal amerikai család története: a 26 éves tengerészgyalogos veterán, Adrian Clouatre feleségét, a 25 éves Paolát letartóztatták egy zöldkártya-interjú után, miközben karjaiban egy újszülöttel és egy kisgyermekkel várta az új élet reményét. Az eset még májusban történt New Orleansban. A házaspár épp a Bevándorlási Hivatalnál járt, amikor a hatóságok megjelentek, és Paolát – egy régi, 2018-as bírósági idézés elmulasztása miatt – elvezették. A nő akkor még szoptatta négy hónapos kislányát, és azóta is egy Baton Rouge-tól háromórányira lévő ICE fogdában tartják.

A bírósági tárgyalást július 23-ára tűzték ki. Fotó: Pexels

Paola 14 éves korában érkezett Mexikóból édesanyjával, de idővel elszakadtak egymástól, így jogi helyzete is rendezetlen maradt. Bár már amerikai férje van és két közös gyermekük született, a hatóságok szerint jogellenesen tartózkodik az országban. A család reméli, hogy az igazságszolgáltatás emberségesen dönt. A bírósági tárgyalást július 23-ára tűzték ki, addig is a férj mindent megtesz, hogy visszahozza feleségét, írja a people.