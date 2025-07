„Ez nem a Jurassic Park” – Új kutatás leplezi le a kihalt állatok feltámasztásának titkát!

Nem csak a Trónok harca világában élnek újra: a valóságban is visszatértek a kihalt kardfogú farkasok. De hogyan sikerült ezt a tudományos csodát megvalósítani?

Rég elfeledett, kihalt állatokat hozhatnak vissza az élők sorába

A „De-Extinction” című új dokumentumfilm – amely július 17-én debütál a Curiosity Stream platformon – most bemutatja azokat a tudományos áttöréseket, amelyek lehetővé tették egyes fajok „feltámasztását”. A film előzetesét a PEOPLE hozta nyilvánosságra. A dokumentumfilm előzetese a Földet fenyegető biodiverzitási válsággal indít: a becslések szerint 2050-re a világ fajainak fele kihalhat. Egyes kutatók szerint a válasz a múltba való visszanyúlásban rejlik – olyan fajokat kell visszahozni, amelyek kiemelkedő szerepet játszottak ökoszisztémájukban.

A Colossal Biosciences nevű vállalat már dolgozik ezen a jövőformáló küldetésen: a szürke farkas DNS-ének felhasználásával sikeresen hozták vissza a kihalt óriásfarkast, és további terveik közt szerepel a gigantikus moa madár, a gyapjas mamut és az erszényesfarkas „feltámasztása” is. A film nemcsak bemutatja a múlt élőlényeit, hanem valóságos laboratóriumokba is elviszi a nézőt, ahol tudósok épp ezen kihalt fajok visszahozásán dolgoznak. A dokumentumfilm rámutat arra is, hogy ez a forradalmi tudományos irányzat etikai kérdéseket is felvet.

Ez nem Jurassic Park – ez valódi tudomány, valódi tét

– hangsúlyozta John Cavanagh, a dokumentumfilm vezető producere. Szerinte a genetikai kutatások lehetővé teszik az evolúció eddig sosem látott szintű megértését, ugyanakkor az ilyen fejlesztések súlyos következményekkel járhatnak.