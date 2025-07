Egy 97 éves és egy 29 éves nő barátsága: elképesztő hogyan kezdődött

A 29 éves Estrella Quiroz éppen ebédért ment kocsival, mikor meglátott egy idős hölgyet sétálgatni az utcán. Egy hirtelen ötlettől vezérelve odament hozzá és megkérdezte van-e szüksége segítségre. A többi pedig történelem.

Fotó: Pexels.com

Az idős hölgy a 97 éves Lilian volt és a két lélek egyhamar egymásra is talált, amit videóra is vettek.

Autóval mentem, és láttam egy nagyon idős hölgyet, aki az utcán sétált. Nagyon lassan haladt, és egy kis járókerettel volt. Visszafordultam, hogy megtaláljam

- mondta Estrella a Tiktokra és Instagramra feltöltött videójában.

Egy buszmegállóban lelt az asszonyra, majd felajánlotta neki, hogy elviszi őt az úti céljára, amit Lilian el is fogadott. Mikor a nyugdíjas asszony megkérdezte Estrellát, miért segít neki ingyen, a lány azt válaszolta, hogy a nagymamájára emlékezteti.

Miközben egyre jobban megismerték egymást még közös pontos is találtak, mikor kiderült, hogy a lány és Lilian is a nicaraguai Leónban született. Napjuk során a fiatal lány ebédet vett Liliannek, aki elmondta, hogy régen könyvelő volt, de most egyedül él az állam támogatásából.

Annyira hálás vagyok a barátságunkért

- jelenti ki Estrella.

Azóta a két nő összebarátkozott, közös kalandjaikat pedig Estrella videón rögzíti, melyek már több milliós megtekintést kaptak a közösségi médiában. A hozzászólóik között olyan híres emberek vannak, mint az amerikai énekes Lauren Jauregi vagy a humorista Rosie O'Donnell, akik gyönyörűneknevezték őket.

Tudom, hogy idegenként közeledtem hozzá… Nagyon örülök, hogy abban a pillanatban megbízott bennem

- nyilatkozta a Todaynek a lány.

Estrella Quiroz a Lats Farewells társalapítója, egy olyan alkalmazásé, amely segít az embereknek végső üzeneteket írni és ütemezni szeretteiknek, és azt mondja, hogy csak egy pillanat vagy egy cselekedet kell ahhoz, hogy megváltozzon valakinek az élete.

A huszonéves lány elárulta, hogy nagybátyja kedves cselekedetei inspirálták, aki annak idején megállt egy hajléktalannál és perceken át csak beszélgetett vele. elmondása szerint ez a kedves gesztus és a nagybátyja szavai változást indítottak el a hajléktalan férfiban.

Néha nem is kell semmit vásárolnunk. A szavak önmagukban is nagyon hatékonyak lehetnek.

Szerinte néha egyszerűnek tűnik az emberekre úgy tekinteni, mintha nem is lennének emberek. Pedig már így is olyan nehéz számukra.