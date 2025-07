Félretette a fizetős munkát a tetőfedő, hogy a vihar miatt bajbajutott földijeinek segítsen

Óriási erővel tarolta le az országot az idei év legnagyobb vihara. Az orkánerejű, helyenként 170 kilométeres széllökések végigsöpörtek a településeken, hatalmas károkat okozva. Az ítéletidő a Hajdú-Bihar vármegyei Sárándot sem kímélte. A község egyik mesterembere úgy döntött: időt és erőt nem kímélve, segít a csapatával a viharkárok helyreállításában, méghozzá ingyen.

Miután a tűzoltók elvégezték a kármentést a vihar után, jöhet a tetőfedő csapat / Fotó: facebook

Tombolt a vihar

Brutális pusztítást végzett a július 7-én, hétfőn hazánkat ért vihar. Tűzgolyók cikáztak, Szegeden a Tudományegyetem épületéről kapta le a szél a tetőt, a Balatonon szinte a levegőben táncoltak a hullámok, Leányfalun egy ember meghalt a vihar miatt. Egy Hajdu-Bihar Vármegyei tetőfedő most hatalmas küldetésre vállalkozott: saját szülőfalujának lakóin segít ezekben a percekben is!

A brutális vihar Hajdu-Biharban is ott hagyta nyomait, köztük Sáránd községben. Itt él gyerekkora óta a 38 éves Szőlősi Norbert, aki a faluból vezényli jól menő tetőfedő cégét. A családapa egykor mélyszegénységben élt, pontosan tudja, milyen az, amikor nincs segítség. Ezért döntött úgy, hogy félretesz mindent, még a fizetős munkákat is és most a falubelieknek szenteli idejét.

- Szegény voltam, mint a templom egere, úgyhogy tudom, milyen a nélkülözés, ezért szívesen segítek, ha tehetem. Többször előfordult, hogy összeszedtük a gyerekek feleslegessé vált, jó játékait és odaadtuk ingyen kisgyerekes családnak. A nejem menyasszonyi ruháját is elajándékoztuk. Szeretünk segíteni a családommal, ahol tudunk – indokolta meg Norbert a Borsnak, miért nyújt most segítő kezet a viharkárosultaknak is.

Egy egész falu lehet büszke rá és 5 fős csapatára: vállalták, hogy ingyen elmennek azokhoz, akiknek a háza tetejét megtépázta a szél és helyrehozzák a károkat. Elsősorban az időseknek, a mozgáskorlátozottaknak és az egyedül élő személyeknek nyújtanak vigaszt a bajban. Norbert erről a közösségi oldalán tett ki felhívást: szerdától péntekig, 3 napon át bárhova elmegy a faluban, ahol szükség van rá!

Azóta szeretethullám árasztotta el és rengetegen kérték a szakértelmét.

Ez a szülőfalum, úgy érzem, hogy kötelességem megcsinálni annyi tetőt, amennyi csak belefér. Faramuci helyzetben vagyok, mert gondoltam rá, hogy néhány embernek szüksége lesz a segítségre, de hogy ennyinek!

– mondta boldogan a családapa, kiemelve: eddig 30 család hívta őt az otthonához.