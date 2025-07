Óráink vannak hátra, mutatjuk hol fog ismét lecsapni a vihar

Figyelmeztető előrejelzést adott ki Magyarország területére július 11, azaz péntek éjfélig az Országos Meteorológiaiszolgálat.

Csütörtökön az esti órákig a keleti országrészben egy összeáramlás mentén fordulhatnak elő zivatarok, emellett esetleg a Dunántúl nyugati felén dörrenhet meg az ég. A középső országrészben nem valószínű zivatar, inkább csak záporok alakulhatnak ki kevés helyen.

Mint írják, a cellákat elsősorban intenzív csapadék (15-25 mm), kiemelten az összeáramlás mentén (Bükk-Békéscsaba tengely széles sávja) felhőszakadás is kísérheti (>30 mm), de emellett szélerősödés (40-65 km/h), kis eséllyel apró szemű jég (< 1-2 cm) is lehet. Megjegyezték, hogy csütörtökön a délutáni órákig az északnyugati tájakon ismét lehetnek 60-65 km/h körüli széllökések konvektív csapadékgócoktól függetlenül is.

OMSZ

Pénteken a déli óráktól estig helyenként pattanhatnak ki zivatarok az országban. Előfordulásukra ekkor legnagyobb esély továbbra is a keleti összeáramlás mentén, a nyugati országrészben és a déli határvidéken mutatkozik. A maihoz hasonló kísérőjelenségek társulhatnak hozzájuk, de felhőszakadás keleten is kevéssé lesz jellemző.