Ferihegyi viharkárok: ma minden a normál rendben történik, tegnap pár órára állt le a forgalom

Jelenleg a menetrend szerint, késések nélkül, a normál rendben történik az utasforgalom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren. A repülőteret 10 óra környékén heves esőzés érte el, de köszönhetően a pontos időjárás-előrejelzésnek, a ferihegyi dolgozók felkészültségének és összehangolt munkájának, a jelenlegi zivatar nem okoz fennakadást a forgalomban. A nap folyamán további zivatarok várhatók, ezért a Budapest Airport arra kéri utasait, hogy az időjárási körülmények gyors változása miatt folyamatosan tájékozódjanak járataik indulási és érkezési időpontjáról, és induljanak el időben a repülőtérre. Ferihegy forgalma tegnap a viharkárok miatt viszont pár órára teljesen leállt. A leállás szerencsére csak időszakosnak bizonyult.

Ferihegy: egy utas által rögzített kép a viharról / Fotó: Facebook

Ferihegyen ma reggelre visszaállt a forgalom

A Budapest Airport gyors reagálásának köszönhetően a tegnapi vihar után ma reggelre teljes mértékben visszaállt a normál forgalmi rend. A 2A Terminál érkezési és indulási szintje is újra üzemel a tegnapi beázást követő gyors kárelhárításnak köszönhetően.

Tegnap, július 7-én a vihar súlyos fennakadásokat okozott. A szél és eső törmelékeket sodort a futópályákra, ezért a repülőtér ideiglenesen lezárta mindkét pályát, a forgalom több órára leállt. Az 1-es pályát 16 óra körül, a 2-est 17:15 és 17:23 között nyitották újra, de a járatok csak fokozatosan indultak meg, sok gép késett vagy kimaradt. A 2A terminál beázott, a tűzjelző meghibásodása miatt vészablakok nyíltak ki, ezért ki kellett üríteni, a check-int a 2B terminálra helyezték át. Több érkező járatot más városokba irányítottak, például Bécsbe, Pozsonyba, Kassára. Személyi sérülés nem történt, de a károk felmérése még tart. A repülőtér tehát azóta újra két pályán működik, a menetrend is fokozatosan helyreállt.

Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, 2b terminál / Fotó: Origo

Sikeresen vették fel a harcot

Az eset ismét megmutatta, mennyire sérülékeny az infrastruktúra a szélsőséges időjárással szemben. Viszont a ma 10:00 óra előtt néhány perccel a repülőteret elérő heves esőzésre a munkatársak a pontos időjárás-előrejelzésnek köszönhetően felkészültek, az jelenleg semmilyen fennakadást nem okoz a repülőtéren. A fennmaradó viharkárok elhárítása folyamatos, az utasok tájékoztatása a terminálon és a repülőtér felületein továbbra is rendszeresen frissül. Így egyúttal az is bebizonyosodott, hogy összefogással és kitartással fel lehet venni a harcot a váratlan csapásokkal szemben is.

Az üzemeltető munkatársai emelt létszámban vannak jelen a terminálon, a szakemberek folyamatosan figyelemmel kísérik a Hungaro Control és a meteorológiai szolgálatok előrejelzéseit, és mindent megtesznek az utasok és a légiközlekedés biztonságáért.

- nyilatkozta a Bors-nak a Budapest Airport Zrt. kommunikációs osztálya.