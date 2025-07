Tudósok sürgős figyelmeztetést adtak ki: apokaliptikus cunami csaphat le – mind veszélyben vagyunk

Egy új tanulmány szerint szinte biztos, hogy 2100-ig egy pusztító földrengés fogja megrázni az USA Csendes-óceáni partvidékét, és ez akár már az elkövetkező 50 évben is bekövetkezhet. A szóban forgó törésvonal, a Cascadia-alábukási zóna (CSZ), közel 1100 km hosszan húzódik Észak-Amerika nyugati partján, a kanadai Vancouver-szigettől egészen Kalifornia déli részéig.

Felcsaptak a hullámok, érkezik a cunami?

Fotó: AFP/Brian Bielmann (Illusztráció)

A Virginia Tech kutatói által vezetett nemzetközi csapat szerint, ha ma történne egy 8,0–9,0 magnitúdójú rengés, az akár 30 méteres cunamit is elindíthatna, amely perceken belül elsöpörné a nyugati partot. A partvonal helyenként azonnal akár 2,5 métert is süllyedne, ami még súlyosabbá tenné az áradást. A FEMA (Szövetségi Katasztrófavédelmi Ügynökség) korábbi becslései szerint egy ilyen rengés 5 800 ember halálát okozná, a cunami pedig további 8 000 ember életét követelné. Emellett több mint 100 000 ember sérülne meg, és több mint 618 000 épület rongálódna meg vagy semmisülne meg.

A helyzetet tovább súlyosbítja a tengerszint emelkedése, amely 2100-ra akár 60 centiméterrel is magasabb lehet. Ez azt jelenti, hogy ha a földrengés később következik be, a károk is sokkal súlyosabbak lehetnek. A kutatás szerint a rengés és a cunami a 100 évente egyszer előforduló áradási zónákat több mint 300 négyzetkilométerrel is kibővítheti Washington, Oregon és Kalifornia államokban. A legsúlyosabb esetekben, ahol a talajsüllyedés a legnagyobb, ez a szám meg is duplázódhat – írja a Daily Mail.

Tina Dura professzor, a tanulmány vezetője így nyilatkozott: