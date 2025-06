- Június vége egyfajta szűrőként működik számodra: ami igazán fontos, az veled marad, a többi hadd hulljon ki. Figyelj rá, ha túl sok a zaj körülötted (emberek, információk, beszélgetések), tarts csendes időt – mutatott rá Diána, kiemelve:

Válogass a lehetőségek között. Nem minden hívás szól neked, csak az, amit a szívedben is hallasz. Egy váratlan találkozás nemcsak szívet, de pénztárcát is megnyit június végén, készülj a duplán érkező áldásra!

– hangsúlyozta az asztrológus.

A zalaegerszegi páros felfedte a csillagok titkát: a hónap vége 4 jegynek különleges korszakot hoz el / Fotó: Beküldött fotó

Új élet, áttörés, belső munka

A Szűznek a rendrakás a fontos.

- A kontroll és az elengedés táncát tanulod most. Figyelj rá, ha valami nem megy a terveid szerint, ne hibát keress, hanem új nézőpontot. Legyél gyengéd magaddal. Ne akard mindenáron megjavítani, amit az Ég csak megmutatni akar. Június utolsó napjaiban olyan elismerés jön, amiért már régóta dolgozol és ez most nemcsak dicséretet, hanem valódi anyagi áttörést is hoz.

– mondta a magyar Nostradamus.

A Vízöntőnek ideje elfogadnia, ami vár rá.

Valami benned most nagyon előre akar törni, de nem biztos, hogy ez már most akar megtörténni. Az időzítést el kell tudnod fogadni! Figyelj rá, ha túl gyorsan akarsz lépni, és közben ellenállásba ütközöl, az nem visszautasítás, csak időjelzés. Engedd, hogy egy ötlet megérjen benned. Legyen belső csended! Egy régi álom kap új életet, és olyan szerelem, vagy anyagi lehetőség érkezik, amire most végre valóban készen állsz.

– zárta Diána.