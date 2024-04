"Telefonon keresztül házasodtam össze a férjemmel"

A szerelem vak, tartja a mondás, és ezt bizony annak a nőnek a története is bizonyítja, aki egy börtönben ülő férfival állt oltár elé – természetesen csak jelképesen, hiszen hiába kötötték össze az életüket, egy elítélt még akkor sem tarthat álomesküvőt, ha nagyon-nagyon szerelmes. Pedig a texasi San Antonióban élő Bleu eredetileg nem is gondolta, hogy beleszeret Jay-be. A nőnek egy ismerőse javasolta, hogy kezdjen el levelezni a lesittelt férfival. Az ismerős akkor épp Jay cellatársával levelezgetett. Bleu beadta a derekát, bár – mint a Truly videójában felfedte – nem olyan lánynak tartotta magát, akinek az minden vágya, hogy egy rabba zúgjon bele. Mégis ez történt. Ez két éve történt.

Bleu maga sem gondolta, hogy beleszeret egy börtönben ülő férfiba. Arra meg aztán pláne nem számított, hogy össze is házasodnak – évekkel párja szabadulása előtt Fotó: YouTube

Azt hittem, az első személyes találkozásunk kínos lesz, de nem lett az. Annak ellenére, hogy nem érhettem hozzá, éreztem őt

– magyarázta Bleu, aki természetesen a beszélőn randizhatott csak, egy vastag üvegfallal elválasztva a szerelmétől, telefont a füléhez tartva.

A pár végül egy év levélváltást követően döntött a nem épp hétköznapi esküvő mellett. Bleu ráadásul még a szüleinek sem árulta el, hogy házasodik: csak utólag számolt be a frigyről, akkor is csak telefonon, mert – mint magyarázta – félt volna az apja szemébe nézni. Egyébként nem csak az esküvő bevallása történt telefonon keresztül, de maga a boldogító igen kimondása is, tekintve a vőlegény elítélt mivoltát.

– Elmondtuk az eskünket és máris házasok voltunk. Nem volt gyűrűk ujjra húzása, de kaptam tőle végül egy gyűrűt – idézte fel a "nagy" napot a feleség.